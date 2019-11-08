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Проснулась совесть: угонщики вернули автомобиль детскому дому 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Проснулась совесть: угонщики вернули автомобиль детскому дому
Фото: ТАСС
После репортажа в СМИ об угоне единственного автомобиля интерната для детей-инвалидов в селе Троицкое, преступники вернули его. Об этом «Интерфаксу» рассказали в интернате.
По словам представителя учреждения, автомобиль «Лада Гранта», подаренный интернату депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым, угнали 1 ноября.
А в ночь на 7 ноября, после выхода репортажа о происшествии на местном телевидении, брату директора интерната подбросили записку с указанием, где найти машину.
По мнению директора учреждения Хамзата Мальсагова, «в преступнике пробудилась совесть».
Теперь у интерната два автомобиля, так как депутат Харсиев, узнав об угоне, подарил учреждению еще одну «Ладу Гранта», отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее, проанализировав статистику за несколько лет, в МВД России пришли к выводу, что пик преступлений, связанных с угоном машин, обычно приходится на октябрь. При этом больше всего угонщики любят отечественные, японские и корейские автомобили.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Госдума , МВД , Интерфакс
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