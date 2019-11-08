Проснулась совесть: угонщики вернули автомобиль детскому дому

После репортажа в СМИ об угоне единственного автомобиля интерната для детей-инвалидов в селе Троицкое, преступники вернули его. Об этом «Интерфаксу» рассказали в интернате.

По словам представителя учреждения, автомобиль « Лада Гранта », подаренный интернату депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым, угнали 1 ноября.

А в ночь на 7 ноября, после выхода репортажа о происшествии на местном телевидении, брату директора интерната подбросили записку с указанием, где найти машину.

По мнению директора учреждения Хамзата Мальсагова, «в преступнике пробудилась совесть».

Теперь у интерната два автомобиля, так как депутат Харсиев, узнав об угоне, подарил учреждению еще одну «Ладу Гранта», отмечает издание.