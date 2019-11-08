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Угонщики вернули машину в детский дом после сюжета на ТВ 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Угонщики вернули машину в детский дом после сюжета на ТВ
Фото: Авторамблер
Видеосюжет, вышедший в эфир местного телеканала, пробудил совесть в автомобильных ворах из Ингушетии, которые вернули автомобиль дому-интернату для детей с ограниченными возможностями.
Lada Granta, подаренная детскому дому в селе Троицкое депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым, исчезла 1 ноября.
После кражи в эфире телеканала «Ингушетия» журналисты рассказали, что это был единственный автомобиль дома-интерната, на котором детей-инвалидов возили на процедуры в больницы и поликлиники.
Спустя несколько дней неизвестные подбросили брату директора детского дома записку с информацией о том, где находится угнанная «Гранта». Пропавший автомобиль нашелся на парковке возле вокзала в Назрани.
Угонщики не только вернули автомобиль, но и заменили сломанный замок и закрасили повреждения на кузове. Сейчас машина находится в ГОВД Назрани — с нее снимают отпечатки пальцев для следствия.
Теперь у интерната уже два автомобиля: после сюжета об угоне депутат Харсиев вылетел в Ингушетию и подарил детям еще одну «Ладу».
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Теги:
Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Госдума
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