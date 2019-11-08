Угонщики вернули машину в детский дом после сюжета на ТВ

Видеосюжет, вышедший в эфир местного телеканала, пробудил совесть в автомобильных ворах из Ингушетии, которые вернули автомобиль дому-интернату для детей с ограниченными возможностями.

Lada Granta , подаренная детскому дому в селе Троицкое депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым, исчезла 1 ноября.

После кражи в эфире телеканала «Ингушетия» журналисты рассказали, что это был единственный автомобиль дома-интерната, на котором детей-инвалидов возили на процедуры в больницы и поликлиники.

Спустя несколько дней неизвестные подбросили брату директора детского дома записку с информацией о том, где находится угнанная «Гранта». Пропавший автомобиль нашелся на парковке возле вокзала в Назрани.

Угонщики не только вернули автомобиль, но и заменили сломанный замок и закрасили повреждения на кузове. Сейчас машина находится в ГОВД Назрани — с нее снимают отпечатки пальцев для следствия.

Теперь у интерната уже два автомобиля: после сюжета об угоне депутат Харсиев вылетел в Ингушетию и подарил детям еще одну «Ладу».