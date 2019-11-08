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Оформление автомобиля на ребёнка: Поможет ли это избежать штрафов? 

Car.ru 4 часа назад
Оформить авто на ребёнка: спасёт ли это от штрафов?
Фото: Car.ru
Некоторые владельцы транспортных средств ищут различные методы избежания наказания за нарушения. Одним из таких является оформление автомобиля на несовершеннолетнего, однако поможет ли такой способ избежать наказания, знают не все.
Когда можно избежать наказания. Оформление автомобиля на ребёнка действительно может помочь избежать наказания, отмечают эксперты. Однако действенным подобный метод окажется только в одном случае — если зарегистрирует нарушение дорожная камера. В России до 16 лет дети не несут административной ответственности, согласно статье 2.3 КоАП РФ.
Тем не менее при встрече с инспектором при совершении нарушения, избежать наказания уже не удастся. Протокол оформляется на того, кто находился за рулем, даже если транспортное средство принадлежит другому лицу.
Законодательство. Начиная со следующего года в России будет запрещено проводить процедуру оформления транспортных средств на детей. Происходить процесс будет таким образом:
  • Сначала машину на себя должен будет оформить один из родителей ребенка
  • По достижении подростком 16-летнего возраста переоформить транспортное средство на него
  • Оплатить все налоги, иначе не избежать назначения пени
  • При продаже транспортного средства придется согласовывать все с органами опеки
Как отмечают эксперты, продать машину, оформленную на ребенка, обычно тяжело, органы опеки рассмотрят сделку и подтвердят ее, если права ребенка не были ущемлены.
Поэтому юристы не советуют использовать метод оформления документов для избежания штрафов, расходы в данном случае окажутся намного большими, чем выгода.
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Теги:
Бортжурнал
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