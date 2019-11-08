В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta 

Vesta получит вариатор Jatco, новые зеркала заднего вида с электроприводом, задний спойлер и плавник на крыше.
Шпионские снимки обновленной Lada Vesta без камуфляжа появились в сообществе RCI News ВКонтакте. Отмечается, что на фото представлена комплектация Exclusive.
RCI News | Russian Cars Industry / vk.com
В салоне видны новые сиденья, руль с кожаной оплеткой и подогревом, подстаканники для задних пассажиров. В "топовых" комплектациях "Весту" оборудуют автоматическим климат-контролем и камерой заднего вида с динамическими линиями.
Главным новшеством по технической части станет вариатор фирмы Jatco JF015E, которым оснащается Lada XRay Cross. Благодаря двухступенчатому редукторному сектору вес агрегата уменьшился на 13%. Кроме этого, модели с CVT экономичнее расходуют топливо и лучше выдерживают нагрузки. Трансмиссия работает в паре с 1,6-литровым мотором Renault-Nissan мощностью 113 л.с.
В начале октября сообщалось, что Vesta с бесступенчатой трансмиссией встала на конвейер тольяттинского завода. О ценах и комплектациях АвтоВАЗ обещал рассказать позднее. Напомним, Lada XRay Cross с CVT стоит на 50 тыс. руб. дороже версий с "механикой".