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В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
Фото: RCI News | Russian Cars Industry / vk.com
Vesta получит вариатор Jatco, новые зеркала заднего вида с электроприводом, задний спойлер и плавник на крыше.
Шпионские снимки обновленной Lada Vesta без камуфляжа появились в сообществе RCI News ВКонтакте. Отмечается, что на фото представлена комплектация Exclusive.
RCI News | Russian Cars Industry / vk.com
В салоне видны новые сиденья, руль с кожаной оплеткой и подогревом, подстаканники для задних пассажиров. В "топовых" комплектациях "Весту" оборудуют автоматическим климат-контролем и камерой заднего вида с динамическими линиями.
Главным новшеством по технической части станет вариатор фирмы Jatco JF015E, которым оснащается Lada XRay Cross. Благодаря двухступенчатому редукторному сектору вес агрегата уменьшился на 13%. Кроме этого, модели с CVT экономичнее расходуют топливо и лучше выдерживают нагрузки. Трансмиссия работает в паре с 1,6-литровым мотором Renault-Nissan мощностью 113 л.с.
В начале октября сообщалось, что Vesta с бесступенчатой трансмиссией встала на конвейер тольяттинского завода. О ценах и комплектациях АвтоВАЗ обещал рассказать позднее. Напомним, Lada XRay Cross с CVT стоит на 50 тыс. руб. дороже версий с "механикой".
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Теги:
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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