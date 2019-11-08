Сколько держится алкоголь в крови

Вопрос о том, как долго алкоголь задерживается в организме для многих столь же важен, как и вечные "кто виноват" и "что делать"? Многие автомобилисты озабочены этой проблемой, перерастающей в дилемму под названием "сесть за руль или еще подождать".

Принято считать, что главные беды России — это дураки и дороги, однако их гораздо больше. Среди них крепкие напитки, порой потребляемые населением без меры. К великому сожалению, процент несознательных граждан, позволяющих себе сесть за руль после возлияний, по-прежнему высок. Кое-кто выжидает момент, когда похмелье отступит, а выхлоп погаснет. Но вот незадача — алкоголь может держаться в крови человека дольше, чем вы думаете. Последствия его обнаружения широко известны — это темное пятно на репутации водителя, разумеется, при условии, что он действительно был в состоянии алкогольного опьянения, а не оказался жертвой разводки сотрудников ГИБДД . Или, что гораздо хуже, авария с жертвами.

Как определяется степень опьянения

До недавних пор административная ответственность водителей за пьяное вождение наступало в случае выявления паров алкоголя посредством прибора-алкотестера — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время учитывается не только "продувка", но также и содержание алкоголя в крови.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому ответственность наступает также при обнаружении абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Если вдруг прибор показал

Напомним о каре, которая грозит водителю, пойманному во время вождения в нетрезвом виде, то есть, с нормой алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающей допустимую. Управление автомобилем в состоянии опьянения в первый раз (если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), согласно части 1 статьи 12.8 КоАП наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок 1,5-2 года. Аналогично наказывается отказ от медицинского освидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП.

Иногда в руки закона попадаются настоящие рецидивисты, обращение с которыми регламентирует часть 3 статьи 12.8: "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Ну а повторное появление за рулем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, если водитель лишен прав за управление транспортного средства в состоянии опьянения вообще уголовно наказуемо — согласно статье 264.1 УК РФ, за подобное полагается штраф в размере 200 — 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Опасность алкоголя

Нетрезвому, как известно, море по колено, но в действительности дела обстоят иначе — у выпившего мозг работает медленнее. Затормаживаются умственные и рефлекторные процессы, замедляется скорость реакции. Он не может контролировать ситуацию как делает это в трезвом состоянии.

Как вы понимаете, подобная кондиция смертельно опасна при вождении транспортного средства, поскольку человек не в состоянии адекватно оценивать обстановку и оперативно принимать решения. О быстрых реакциях и управляющих действиях не может быть и речи.

Сколько алкоголь выводится из организма человека

Скорость, с которой спирт покидает человеческое тело, в первую очередь зависит от его концентрации. В свою очередь она рассчитывается в промилле из соотношения 1 грамма этанола на 1 литр жидкости тела человека. Дабы дать ответ на тревожащий массы вопрос о том, как долго алкоголь держится в организме, проводились различные исследования. Их результатом стали таблицы с привязкой к весу человека, крепости и дозе употребляемого напитка. Есть даже специальные онлайн-калькуляторы. При всем этом следует понимать — данные носят приблизительные характер, не являются абсолютной истиной и лишь отражают определенные закономерности. Скорость распада алкоголя в крови водителя зависит от индивидуальных особенностей, среди которых массогабаритные характеристики, возраст, состояние органов, наличие заболеваний и даже время года.

Интересно, что время распада алкоголя в крови (происходит снижение концентрации и уровня) зависит и от половой принадлежности. Мужчинам в среднем справляться с последствиями концентрации алкоголя в крови несколько проще, чем женщинам — их организм примерно на 70% состоит из воды, в то время как представительницы прекрасной половины человечества "жидкие" на 60%.

В таблице, содержащей сведения о времени выведения алкоголя из крови, прослеживается четкая и очевидная тенденция — чем больше вес человека, тем быстрее он приходит в себя после употребления крепких напитков. Так, например, примерное расчетное время вывода 0,3 литров пива (4%) из организма 60-килограммового гражданина составляет 1 час 44 минуты и 1 час 10 минут для товарища, весящего 90 кг. Еще сильнее разница окажется при возлиянии водкой — 300 грамм любимого россиянами напитка "выветрятся" через 17 часов 24 минуты и 10 часов 26 минут соответственно. Повторимся, данные примерные и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от ряда факторов.

Влияние алкоголя на скорость реакции водителя

По нашему мнению, когда речь идет об управлении транспортным средством повышенной опасности, понятия "допустимая норма алкоголя" не существует. Садиться за руль после употребления даже незначительной на первый взгляд дозы спиртосодержащего напитка нельзя и вот почему. В НИИ судебной медицины и психиатрии им. Сербского провели исследование и выяснили следующее. После полулитра пива или 50 миллиграмм водки концентрация падает, причем настолько, что риск аварии увеличивается в 7 и 30 раз соответственно! После стакана водки водитель увеличивает вероятность попасть в ДТП в 120 раз.

Быть может, менее крепкие напитки сравнительно безопасны? Отнюдь — 0,6-0,7 грамм пива или 0,3 грамма вина снижает скорость реакции мужчины на 0,5-0,7 секунды и еще сильнее в случае с женщиной. Между возникновением нештатной ситуации и началом реакции на нее водителем пройдет около 2 секунд, если перед этим он выпил 1,5-2 л пива или 850 грамм вина. Думаем, не стоит объяснять, что на дороге подобный интервал — целая вечность.