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Приборы для измерения ровности дорог получили ГИБДД в регионах 

News.ru + ещё 3 7 часов назад
ГИБДД измерят ровность дорог в регионах
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Госавтоинспекции в 16 регионах получили 200 приборов для измерения ровности дорог и обочин. Также в 33 региона отправлены 400 приборов для измерения освещённости дорог и приборы, проверяющие коэффициент сцепления с дорогой.
До конца года сотрудники госавтоинспекций получат более четырёх тысяч единиц различной аппаратуры. Обновление технических средств проходит по федеральной программе «Безопасность дорожного движения». В первую очередь закупаются приборы для определения качества состояния дорог и дорожной инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что правительство планирует выделить регионам около 18 млрд рублей на модернизацию дорог и цифровое образование. На обновление дорожной сети в 36 регионах предполагается направить 15 млрд рублей.
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Теги:
Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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