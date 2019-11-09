ГИБДД измерят ровность дорог в регионах

Приборы для измерения ровности дорог получили ГИБДД в регионах

Госавтоинспекции в 16 регионах получили 200 приборов для измерения ровности дорог и обочин. Также в 33 региона отправлены 400 приборов для измерения освещённости дорог и приборы, проверяющие коэффициент сцепления с дорогой.

До конца года сотрудники госавтоинспекций получат более четырёх тысяч единиц различной аппаратуры. Обновление технических средств проходит по федеральной программе «Безопасность дорожного движения». В первую очередь закупаются приборы для определения качества состояния дорог и дорожной инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что правительство планирует выделить регионам около 18 млрд рублей на модернизацию дорог и цифровое образование. На обновление дорожной сети в 36 регионах предполагается направить 15 млрд рублей.