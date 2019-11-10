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В каких случаях стоит добавить масло в бензобак 

Рамблер 2 часа назад
В каких случаях стоит добавить масло в бензобак
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, зачем владельцам некоторых иномарок со значительным пробегом по России необходимо добавлять с бензобак немного моторного масла. Оказывается, что подобный «коктейль» положительно сказывается на работе отдельных агрегатов автомобиля.
По словам специалистов, существует мнение, что масло в бензобаке способно «угробить» двигатель. Однако это суждение справедливо только ля современных иномарок. Для автомобилей, проехавших по России не одну сотню тысяч километров, бензиново-масляный коктейль может оказаться очень даже полезным.
Добавлять, уверяют опытные водители, необходимо не более 100 мл масла на 20 литров бензина. Полученная смесь благоприятно воздействует на работу топливного насоса: исчезает неприятный звук и незначительно повышается его мощность. Также, по словам экспертов, добавление масла в бензин позволит создать в двигателе дополнительное уплотнение и выровнять показатели компрессии. В результате пропадает детонация во время работы мотора.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, когда лучше всего менять моторное масло. Эксперты пришли к выводу, что необходимую процедуру надо проводить через каждые 7-8 тысяч километров пробега или не реже, чем 1 раз в год.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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