В каких случаях стоит добавить масло в бензобак

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, зачем владельцам некоторых иномарок со значительным пробегом по России необходимо добавлять с бензобак немного моторного масла. Оказывается, что подобный «коктейль» положительно сказывается на работе отдельных агрегатов автомобиля.

По словам специалистов, существует мнение, что масло в бензобаке способно «угробить» двигатель. Однако это суждение справедливо только ля современных иномарок. Для автомобилей, проехавших по России не одну сотню тысяч километров, бензиново-масляный коктейль может оказаться очень даже полезным.

Добавлять, уверяют опытные водители, необходимо не более 100 мл масла на 20 литров бензина. Полученная смесь благоприятно воздействует на работу топливного насоса: исчезает неприятный звук и незначительно повышается его мощность. Также, по словам экспертов, добавление масла в бензин позволит создать в двигателе дополнительное уплотнение и выровнять показатели компрессии. В результате пропадает детонация во время работы мотора.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, когда лучше всего менять моторное масло. Эксперты пришли к выводу, что необходимую процедуру надо проводить через каждые 7-8 тысяч километров пробега или не реже, чем 1 раз в год.