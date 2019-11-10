Скоро аннулируют: когда «сгорают» штрафы

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, действительно ли по прошествии определенного времени «сгорают» штрафы ГИБДД . Спойлер — протоколы действительно аннулируются через два года, но при одном очень важном условии.

Специалисты напомнили, что после того, как водителю выписали протокол, у него есть десять дней для его обжалования. Если процесс спора запущен, то постановление не вступает в силу, пока не будет судебного решения. Затем автовладельцу даётся ещё 10 дней для опротестования вердикта судьи. Наконец, после того, как протокол начнёт действовать, водителю даётся 60 дней на оплату штрафа. Если по каким-то причинам требование не будет выполнено, то данные о неисполнении постановления сотрудники ГИБДД направляют судебным приставам.

Эксперты подчеркивают, что в административном кодексе есть статья, которая предполагает аннулирование протокола, — о «давности исполнения постановления». Согласно норме штраф «сгорает» после двух лет с момента его оформления, если постановление не было исполнено. Однако, примечательно, что с момента передачи документов судебным приставам любое постановление уже считается «исполненным». Поэтому водителям, надеющимся на аннулирование штрафов, должно очень сильно повезти, чтобы сотрудники ГИБДД по каким-то причинам забыли отправить данные о нарушении в ФССП