Почему в Москве третьей цифрой на госномере стала семерка?

Почему третьей цифрой на госномере жителей Москвы стала семерка, а не двойка

Многие водители обратили внимание на то, что в качестве третьей цифры на госномерах после единицы стала появляться не двойка, а семерка. Это вызвало вопросы. Давайте и мы разберемся, в чем тут дело.

Во времена СССР автомобилей на дорогах было сравнительно немного. Вопросов о том, чтобы кому-то не хватило номера, не возникало. В позднесоветский период (с 1980 по 1991 годы) регистрационный знак на машине частника выглядел обычно так: буква, четыре цифры, а затем еще две буквы, которые соответствовали названию населенного пункта, где зарегистрирован автомобиль.

В начале 90-х была произведена реформа номерных знаков. В результате номера выглядят стандартизировано: серия, обозначающая одной буквой в начале номера и двумя в конце, собственно сам трехзначный номер. А справа указан номер региона, в котором машина зарегистрирована, страна (rus), флаг России. Поскольку в 2000-е произошел автомобильный бум, в ряде регионов все комбинации уже были задействованы. Поэтому во избежание дублирования номеров было принято решение расширить написание номера региона до трех цифр.

Прежде всего это коснулось субъектов с наибольшей численностью населения (Москва, Санкт-Петербург и другие), а также регионов с высокой покупательской способностью, где жители часто покупали новые автомобили, а вместе с этим получали и новые регистрационные знаки.

Сначала к номеру региона добавляли единицу (например, автомобиль из Москвы получал цифру 177 и так далее). Однако затем вместо ожидаемой двойки на знаках вдруг стала появляться семерка.

Цифра, конечно, красивая, многими любимая. Но вряд ли чиновники, которые принимали решение о выборе очередной цифры, руководствовались подобными измышлениями. Кто-то предположил, что это было сделано для того, чтобы номер автомобилей из Москвы с тремя семерками выглядел особенно эффектно. В свое время и сам выбор обозначения столичного субъекта «77» вызывал зависть у жителей провинций.

И хотя это произошло опять в же в силу технического отбора (этот номер Москва получила в порядке алфавитной очереди как один из городов федерального значения), но не исключено, что такой порядок тоже кто-то сформировал не случайно. Ведь можно было начать отсчет с таких субъектов, а не республик, как было в итоге сделано. Но сейчас не об этом, а о пресловутой третьей семерке.

Так откуда же она взялась? Как выяснилось, все намного прозаичнее. Как известно, госномера производятся в строгом соответствии с госстандартами, в которых утверждены размеры не только самого полотна, но также форма и шрифты всех букв и цифр. И вот, когда было принято решение о добавлении третьей цифры в обозначение региона, обнаружилось, что для соответствия ГОСТу по размерам цифр можно использовать только единицу или семерку. Двойка, как и другие цифры, там просто не поместится. Либо придется менять размер шрифта. А для этого сначала нужно изменить ГОСТ.