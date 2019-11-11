Почему машину тянет в сторону на зимних шинах?

Поставил зимние шины, и машину тянет в сторону: в чём причина?

Наверняка многим автолюбителям приходилось сталкиваться с такой проблемой. Речь идет о неустойчивом поведении машины на дороге, после установки зимней резины. Управлять таким авто довольно неудобно. Да и в плане безопасности смещение машины в сторону от заданного курса ничего хорошего не сулит.

В чем может быть причина? Давайте разбираться.

Первое, что стоит проверить — это давление в шинах. Вероятно в автосервисе мастер не проконтролировал этот момент. Уравняйте давление и проблема, возможно, исчезнет.

Второй вариант — это высокий процент изношенности резины. Протекторы изношены неравномерно, что может стать причиной дисбаланса в управлении автомобилем. Тут выход только один — замена резины.

Еще один вариант также весьма прост. Мастер в автосервисе мог полениться провести ручную дотяжку крепежных болтов, ограничившись пневмопистолетом. Это и приводит к тому, что машину тянет в сторону.

Так или иначе, а проблему игнорировать не стоит не в коем случае. Если вы не в силах сами разобраться, обязательно обратитесь в автосервис.