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Поставил зимние шины, и машину тянет в сторону: в чём причина? 

Car.ru 5 часов назад
Почему машину тянет в сторону на зимних шинах?
Фото: Car.ru
Наверняка многим автолюбителям приходилось сталкиваться с такой проблемой. Речь идет о неустойчивом поведении машины на дороге, после установки зимней резины. Управлять таким авто довольно неудобно. Да и в плане безопасности смещение машины в сторону от заданного курса ничего хорошего не сулит.
В чем может быть причина? Давайте разбираться.
Первое, что стоит проверить — это давление в шинах. Вероятно в автосервисе мастер не проконтролировал этот момент. Уравняйте давление и проблема, возможно, исчезнет.
Второй вариант — это высокий процент изношенности резины. Протекторы изношены неравномерно, что может стать причиной дисбаланса в управлении автомобилем. Тут выход только один — замена резины.
Еще один вариант также весьма прост. Мастер в автосервисе мог полениться провести ручную дотяжку крепежных болтов, ограничившись пневмопистолетом. Это и приводит к тому, что машину тянет в сторону.
Так или иначе, а проблему игнорировать не стоит не в коем случае. Если вы не в силах сами разобраться, обязательно обратитесь в автосервис.
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Бортжурнал
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