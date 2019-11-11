Почему надо отменить штраф за превышение средней скорости

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Autonews , почему штраф за превышение средней скорости должен быть отменён. По его словам, понятия «средней скорости» в правилах не предусмотрено, поэтому взыскание за нарушение находится вне закона.

комитет Госдумы по госстроительству. По данным издания, поправки в законопроект, предусматривающие отмену штрафов за превышение средней скорости, были подготовлены инициативной группой депутатов от ЛДПР. Проект поддержали ГИБДД

Один из авторов проекта Ярослав Нилов подчеркнул, что после того, как водители научились бороться с камерами-треногами, а некоторые автолюбители и вовсе перестали нарушать, на дорогах появились комплексы фиксации средней скорости, которые направлены «не на снижение аварийности на дорогах, а на пополнение бюджетов регионов и заработок компаний, которые эти комплексы разрабатывают и обслуживают».

«Мы своими поправками предложили такую практику прекратить. Это связано с общей культурой использования камер фотовидеофиксации в России, которые только собирают деньги с водителей и злят их», — отметил парламентарий.

При этом Нилов подчеркнул, что в настоящее время ни в ПДД, ни в административном кодексе не существует понятия «средней скорости», поэтому сам штраф теряет юридическую обоснованность.

«Как штрафовать за некое среднее понятие, которое даже не прописано в законодательстве?» — сокрушается депутат.

Нилов настаивает, что водителей необходимо привлекать к ответственности за конкретное правонарушение, совершенное в конкретном месте и в конкретное время. А действующую практику с взысканием за превышение средней скорости парламентарий назвал «нелогичной и несправедливой».

Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима на современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не толко в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.