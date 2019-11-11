Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему надо отменить штраф за превышение средней скорости 

Рамблер 4 часа назад
Почему надо отменить штраф за превышение средней скорости
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Autonews, почему штраф за превышение средней скорости должен быть отменён. По его словам, понятия «средней скорости» в правилах не предусмотрено, поэтому взыскание за нарушение находится вне закона.
По данным издания, поправки в законопроект, предусматривающие отмену штрафов за превышение средней скорости, были подготовлены инициативной группой депутатов от ЛДПР. Проект поддержали ГИБДД и комитет Госдумы по госстроительству.
Один из авторов проекта Ярослав Нилов подчеркнул, что после того, как водители научились бороться с камерами-треногами, а некоторые автолюбители и вовсе перестали нарушать, на дорогах появились комплексы фиксации средней скорости, которые направлены «не на снижение аварийности на дорогах, а на пополнение бюджетов регионов и заработок компаний, которые эти комплексы разрабатывают и обслуживают».
«Мы своими поправками предложили такую практику прекратить. Это связано с общей культурой использования камер фотовидеофиксации в России, которые только собирают деньги с водителей и злят их», — отметил парламентарий.
При этом Нилов подчеркнул, что в настоящее время ни в ПДД, ни в административном кодексе не существует понятия «средней скорости», поэтому сам штраф теряет юридическую обоснованность.
«Как штрафовать за некое среднее понятие, которое даже не прописано в законодательстве?» — сокрушается депутат.
Нилов настаивает, что водителей необходимо привлекать к ответственности за конкретное правонарушение, совершенное в конкретном месте и в конкретное время. А действующую практику с взысканием за превышение средней скорости парламентарий назвал «нелогичной и несправедливой».
Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима на современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не толко в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.
Видео дня. Московские такси опасны для жизни и кошелька
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , Ярослав Нилов , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , ЛДПР , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса
В Госдуме ответили на закон о «залоге за пьяную езду»
В Госдуме ответили на закон о «залоге за пьяную езду» 1
Зону платной парковки в Москве предложили расширить
Зону платной парковки в Москве предложили расширить 2
В России хотят повысить транспортный налог
В России хотят повысить транспортный налог 48
В России подорожали автомобили
В России подорожали автомобили 8
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение