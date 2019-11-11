Какие сигналы стоит знать всем водителям

За долгие годы среди автомобилистов выработалось большое число определенных сигналов коммуникации. Наиболее важные из них необходимо усвоить начинающим автолюбителям.
Если сзади идущий автомобиль подсвечивает дальним светом, это говорит о том, что его водитель просит вас прибавить газу, т.к. вы создаете затор на дороге.
Если встречный автомобиль мигает дальним светом — это предупреждение вам о проблеме впереди или о том, что далее находится скрытый пост автоинспекции.
Мигая "аварийкой", водитель просит пустить его авто в поток со второстепенной дороги. Также подобное "подмигивание" является знаком благодарности остальным участникам движения, пропустившим вас.
Еще одна версия мигания "аварийкой" — предупреждение водителей сзади идущих машин, о проблеме на дороге, внезапно обнаруженной вами. Этим вы просите их быть внимательнее.
Водители также могут общаться жестами рук. Например, если водитель похлопывает себя по плечу — это означает, что впереди "засел" патруль. Рука водителя, направленная ладонью вниз, означает требование снизить скорость.