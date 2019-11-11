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Бортжурнал

Пять сигналов, которые стоит знать всем водителям 

Car.ru 11 ноября 2019
Какие сигналы стоит знать всем водителям
Фото: Car.ru
За долгие годы среди автомобилистов выработалось большое число определенных сигналов коммуникации. Наиболее важные из них необходимо усвоить начинающим автолюбителям.
Если сзади идущий автомобиль подсвечивает дальним светом, это говорит о том, что его водитель просит вас прибавить газу, т.к. вы создаете затор на дороге.
Если встречный автомобиль мигает дальним светом — это предупреждение вам о проблеме впереди или о том, что далее находится скрытый пост автоинспекции.
Мигая "аварийкой", водитель просит пустить его авто в поток со второстепенной дороги. Также подобное "подмигивание" является знаком благодарности остальным участникам движения, пропустившим вас.
Еще одна версия мигания "аварийкой" — предупреждение водителей сзади идущих машин, о проблеме на дороге, внезапно обнаруженной вами. Этим вы просите их быть внимательнее.
Водители также могут общаться жестами рук. Например, если водитель похлопывает себя по плечу — это означает, что впереди "засел" патруль. Рука водителя, направленная ладонью вниз, означает требование снизить скорость.
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Теги:
Бортжурнал , ГИБДД
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