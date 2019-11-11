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Дептранс предложил расширить зону платной парковки в Москве 

Говорит Москва 3 часа назад
Зону платной парковки в Москве предложили расширить
Фото: РИА Новости
Письма с подобной инициативой разосланы в муниципалитеты Печатников и Таганского района.
Как пишет «Коммерсантъ», платную зону также предлагается ввести в части района Раменки на дублёре Ломоносовского проспекта. В районе уже прошли предварительные слушания по этому вопросу, префектура поддержала идею.
В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что окончательных решений о расширении платных зон пока не принято.
Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. Они принесли бюджету города более 26 миллиардов рублей, пишут СМИ.
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Бортжурнал
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