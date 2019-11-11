Зону платной парковки в Москве предложили расширить

Дептранс предложил расширить зону платной парковки в Москве

Письма с подобной инициативой разосланы в муниципалитеты Печатников и Таганского района.

Как пишет «Коммерсантъ», платную зону также предлагается ввести в части района Раменки на дублёре Ломоносовского проспекта. В районе уже прошли предварительные слушания по этому вопросу, префектура поддержала идею.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что окончательных решений о расширении платных зон пока не принято.

Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. Они принесли бюджету города более 26 миллиардов рублей, пишут СМИ.