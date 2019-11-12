Клин клином: чем заглушить шумы в салоне

Hyundai будет глушить шумы в салоне… шумами в салоне

Корейская компания объявила о разработке очередной новой технологии, которая призвана увеличить степень удовольствия от пребывания внутри автомобиля. Новая система будет изо всех сил бороться за акустический комфорт с дорожными шумами.

Ее главное отличие от традиционной шумоизоляции состоит в ином подходе к борьбе за тишину: не блокировании посторонних звуков, а их активном подавлении. Разработаная в Hyundai технология получила название Road Noise Active Noise Control и базируется на уже используемой корейцами системе шумоподавления.

Работает она за счет более чувствительных датчиков и более производительного вычислительного блока — они ориентированы на вычисление в первую очередь дорожных шумов, создаваемых колесами и подвеской.

"Поскольку скорость вычислений и передачи сигналов оптимизирована, анализ шума и создание звуковой волны в противофазе, генерируемой процессором цифровых сигналов, занимает всего 0,002 секунды. Микрофон постоянно отслеживает состояние подавления дорожного шума и отправляет информацию в процессор. Система может проводить точный анализ и быстрые вычисления для борьбы с дорожным шумом отдельно для кресел водителя и пассажира и заднего дивана", — утверждают в Hyundai.

Использование технологии позволяет уменьшить шум в салоне автомобиля на 3 децибела. А это означает, что у Hyundai появляются возможности уменьшить как вес машины в целом, так и количество неподрессоренных масс, сэкономив на шумоизоляции за счет активной системы подавления посторонних звуков.

Интересно, что новая технология учитывает современные тренды индустрии: в мире, отказавшемся от двигателей внутреннего сгорания, придется создавать заслоны как раз против дорожных шумов и тех звуков, которые создает давление набегающего воздуха.