Названы наиболее популярные автомобили с пробегом

Наиболее популярные автомобили с пробегом

Бывают случаи, когда автомобилист решает приобрести автомобиль, скажем так, со стажем, т.е. с пробегом. Для принятия такового решения существует несколько причин.

Во-первых, покупая машину с рук, можно сэкономить приличную сумму, поскольку тот товар, который уже был в употреблении, значительно дешевле, чем его аналог с конвейера. Во-вторых, покупатель уже может быть уверен, что автомобиль точно ездит, что нет никакого заводского брака. В-третьих, просто существует такая категория людей, которые принципиально предпочитают опытных, проверенных не одной тысячей километров «старичков». Все эти мнения имеют место быть в нашей жизни, но, к сожалению, большой пробег автомобиля — это не гарант долгой и беспроблемной эксплуатации. Существует множество марок четырехколёсной техники, которые не рассчитаны на долгий и безопасный путь по нашим автодорогам. Давайте попробуем разобраться, какие же марки автомобилей могут быть удостоены звания самых надёжных и, что самое главное, проехавших много километров и видавших на своем пути много автобанов, шоссе и трасс, путеводителей.

Итак, приступим. Nissan Micra — хороший вариант из малолитражек. Отличается прекрасным качеством бензинового двигателя, который оснащен цепью ГРМ. В народе его называют «миллионник» и не зря: 250 тысяч километров для этой малютки далеко не предел. Honda Jazz — вполне достойная малолитражка с автоматической коробкой передач, которая при бережной эксплуатации прослужит Вам долго и без нареканий. Mini — автомобиль родом из Англии, один из немногих авто, который будет работать без поломок несмотря на приличный пробег. Ведь всем известно, с какой ответственностью британцы создают автомобили.

Ford Focus входит в список популярных автомобилей вторичного рынка в России. По социальным опросам этот автомобиль неприхотлив и редко нуждается в дорогом обслуживании.

Toyota Camry самая популярная модель тойоты. Двигатели этой марки уже не раз подтверждали свою долговечность.

Volkswagen Passat B3 — Несмотря на то, что автомобиль уже довольно старенький, на рынке б/у автомобилей его еще можно найти. Качество немецкой сборки, как всегда, на высоте, поэтому этот автомобиль, при должном уходе, прослужит Вам долго.

Audi A6 A4/C4 — Главным плюсом данного автомобиля, безусловно, является оцинкованный кузов. Он считается долговечным, износостойким и он не подвержен коррозии.

Volvo S80 — достаточно надежный автомобиль. Опираясь на отзывы автовладельцев, можно сделать вывод, что данное авто неприхотливо в обслуживании, отличается износостойкими деталями, недорогой ценой и хорошим внешним видом.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать такой вывод: если Вы по какой-либо причине решили приобрести автомобиль с пробегом, то с легкостью сможете выбрать замечательного четырехколесного друга, который еще долгие годы будет радовать Вас своей исправной работой при минимальных в него вложениях. Главное, чтобы предыдущий владелец автомобиля регулярно выполнял техническое обслуживание машины и не утаил от Вас реальный пробег и недостатки продаваемого объекта.