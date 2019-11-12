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«Страшный» способ защиты автомобиля: пугало на новый лад 

Car.ru 3 часа назад
«Страшный» способ защиты автомобиля: пугало на новый лад
Фото: car.ru
В интернете появились фотографии необычной защиты своего автомобиля от угона.
В разных социальных сетях пользователя обсуждают нестандартный подход сингапурского водителя к защите своей машины от предполагаемого угона. В Сингапуре была найдена машина, которую охраняет «призрак». На силиконовую форму была одета простыня, которая смогла напугать множество проходящих мимо людей. К сожалению, нигде не указывается имя владельца подобного авто.
Обнаружил подобный автомобиль турист из Словакии, Ольсон Дарвич, который поделился своей историей на своей странице в Facebook.
Одной спокойной ночью Ольсон решил оставить взятый в аренду автомобиль на подземной парковке многоэтажного дома, однако после того, как он вышел из машины, то увидел нечто, похожее на призрака из голливудских фильмов ужаса.
Первой мыслью Дарвича было то, что за рулём действительно находится призрак или в крайнем случае человек в гриме, но переборов страх и подойдя поближе, удалось разглядеть манекен женщины, на которую надели белую ткань.
Различные пользователи двояко отреагировали на подобный способ защиты.
«Увидеть такое ночь… Да на пустыре… Врагу не пожелаешь», «А если такое творение увидит человек со слабым сердцем? Потехи не будет», «О, новый способ защиты», — пишут подобные комментарии пользователи.
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Теги:
Бортжурнал , Lada
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