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BMW научила машины открываться от разрядившегося смартфона 

Car.ru 2 часа назад
Авто научили открываться от разрядившегося смартфона
Фото: car.ru
Компания BMW разработала уникальную технологию по открытию машин с помощью разряженного смартфона.
Автомобильный бренд BMW провёл презентацию новой технологии, которая позволит водителям открывать свои машины с помощью смартфонов. Благодаря новой структуре, цифровой ключ от машины сможет продолжать работу даже при разряженном или отключённом устройстве.
В качестве основы для системы использован протокол безопасности NFC, который используется всеми цифровыми ключами бренда. Благодаря нововведениям, установить систему можно на смартфон или смарт-часы. Главным обновлением программы, стала доработка электронного чипа, который отвечает за блокировку/разблокировку дверей машины.
Для того, чтобы завести машину, устройство с защитным протоколом должно находиться рядом с водительским местом. Например, на площадке беспородной зарядки устройств. Стоит отметить, что владелец цифрового ключа сможет «выдать» ключи 5 членам своей семьи. Однако какие именно мобильные устройства смогут поддерживать подобную технологию — пока неизвестно.
Примечательно, что в дальнейшем специалисты бренда планируют изменить протокол на инновационный протокол безопасности UWB 3.0.
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Теги:
Бортжурнал , BMW
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