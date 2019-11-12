Авто научили открываться от разрядившегося смартфона

BMW научила машины открываться от разрядившегося смартфона

Компания BMW разработала уникальную технологию по открытию машин с помощью разряженного смартфона.

Автомобильный бренд BMW провёл презентацию новой технологии, которая позволит водителям открывать свои машины с помощью смартфонов. Благодаря новой структуре, цифровой ключ от машины сможет продолжать работу даже при разряженном или отключённом устройстве.

В качестве основы для системы использован протокол безопасности NFC, который используется всеми цифровыми ключами бренда. Благодаря нововведениям, установить систему можно на смартфон или смарт-часы. Главным обновлением программы, стала доработка электронного чипа, который отвечает за блокировку/разблокировку дверей машины.

Для того, чтобы завести машину, устройство с защитным протоколом должно находиться рядом с водительским местом. Например, на площадке беспородной зарядки устройств. Стоит отметить, что владелец цифрового ключа сможет «выдать» ключи 5 членам своей семьи. Однако какие именно мобильные устройства смогут поддерживать подобную технологию — пока неизвестно.

Примечательно, что в дальнейшем специалисты бренда планируют изменить протокол на инновационный протокол безопасности UWB 3.0.