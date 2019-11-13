Недостатки, снижающие цену на автомобиль при продаже

Большинство водителей, приобретая себе автомобиль, надеются ездить на нем большую часть жизни.

Но ситуация может сложиться и таким образом, что машину приходится продавать по разным причинам — покупка семейного автомобиля большего размера или же более дорогого для статусности. Именно в этот момент нередко поднимается вопрос о том, в каком состоянии находится авто для продажи. Не каждый водитель готов узнать правдивую информацию о собственном автомобиле. Его состояние зависит от того, насколько хорошо он обслуживался и какие необходимые процедуры выполнены. Если же у машины имеются недостатки, они должны быть устранены до того, как она будет выставлена на продажу.

Наиболее часто встречающимися недостатками, которые могут снизить стоимость продаваемого автомобиля, являются следующие.

Отсутствие документов. Наличие документального подтверждения того, что за машиной ухаживали — одно из важных преимуществ при продаже машины. Например, имея на руках наряд-заказ, в котором указывается перечень проведенных работ, чеки от приобретения моторного масла и других расходных материалов, предоставляют владельцу право выставить машину на продажу по более высокой цене. Иначе, потенциальный покупатель должен будет поверить на слово, что эти работы проводились на самом деле.

Разбирающийся в машинах клиент, скорее всего, настоит на проведении проверки машины в полном объеме, но, при наличии у владельца всех требуемых документов, может быть и не настолько требователен. Если машина побывала в аварии, после чего ей потребовался ремонт, об этом стоит честно рассказать покупателю, так как честность в этом случае избавит обе стороны от большого количества неприятностей.

Оконная тонировка. Чтобы не допустить падения стоимости машины до слишком низкого уровня, стоит придерживаться правила, что ее внешний вид должен как можно в большей степени соответствовать оригинальному. Это позволит привлечь большее количество покупателей, несмотря на то, что сам процесс кажется скучным. Чрезмерная тонировка стекол — один из моментов, которые могут их отпугнуть. Несмотря на то, что многие понимают причины поклейки пленки на оконные стекла, не каждый потенциальный владелец автомобиля разделяет подобную точку зрения.

Низкопосаженная подвеска. Хотя проведение тюнинга машины и может привести к увеличению ее стоимости, к примеру, размещение багажника на крыше или же установка более современной версии системы навигации или мультимедиа, то при изменении подвески ситуация может стать совершенно другой. Подрезка пружин будет неплохой идеей только для 20-летних молодых людей. Внешний вид автомобиля приобретает спортивные черты, но не стоит сбрасывать со счетов и особенности российских дорог. В зимнее время года на таком автомобиле ездить будет затруднительно, поэтому найти покупателя на нее — нелегкая задача.

Неправильные фары. Большинство владельцев машин привлекает установка ксеноновых фар повышенной яркости. Помимо того, что наличие таких фар может привести к проблемам технического характера, так и создаст трудности при продаже. Если их установка не была предусмотрена заводом-изготовителем, то это может создать неудобства как для владельца, так и для других водителей, и вызвать вопросы у работников Большинство владельцев машин привлекает установка ксеноновых фар повышенной яркости. Помимо того, что наличие таких фар может привести к проблемам технического характера, так и создаст трудности при продаже. Если их установка не была предусмотрена заводом-изготовителем, то это может создать неудобства как для владельца, так и для других водителей, и вызвать вопросы у работников ГАИ

Итог. Ни один автомобиль не застрахован от появления мелких повреждений, царапин и других дефектов ЛКП. Если вовремя проводить косметические процедуры для машины, то имеется возможность сохранения ее приемлемого вида, что положительно отразится на стоимости машины при выставлении ее на продажу.