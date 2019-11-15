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Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры 

Motor.ru + ещё 4 4 часа назад
Электрический Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры
Фото: Mach E Forum
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, выполненный в стиле купе Mustang, оказался жертвой утечки: в Сети обнаружили фотографии, спецификации и прайс-лист на модель.
Сначала на рынок выйдет электромобиль First Edition стоимостью 59 900 долларов (3,8 миллиона рублей), а следом — самая доступная версия за 43 895 долларов (2,8 миллиона рублей). Топовый Mustang Mach E с приставкой GT в названии оценили в 60 500 долларов (3,85 миллиона рублей).
Из опубликованных данных следует, что электромобиль в исполнении First Edition можно будет отличить от стандартной модели по цвету кузова Grabber Blue Metallic, контрастной строчкой в салоне, логотипам с названием серии, алюминиевым накладкам на педалях и красным суппортам. Такой кроссовер выпустят ограниченным тиражом.
Версии First Edition и GT будут полноприводными, а остальные получат привод на задние колеса. В зависимости от установки мощность электромобиля варьируется от 255 до 333 лошадиных сил, а запас хода достигает 480 километров в американском ездовом цикле EPA. Емкость аккумуляторов не уточняется. Зато из слитых документов следует, что Mach E GT разгоняется от 0 до 100 километров за 3,5 секунды, в то время как динамика остальных версий находится на уровне пяти секунд.
Имеются и некоторые подробности о доступном оборудовании. Для электрокросса предусмотрен пакет электронных ассистентов Ford Co-Pilot360, вертикально расположенный планшет в салоне для управления мудьтимедийной системой, а также 18— либо 19-дюймовые диски.
Премьера модели пройдет в Лос-Анджелесе 18 ноября, а старт продаж запланирован на следующий год.
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Теги:
Бортжурнал , Ford Mustang , Ford
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