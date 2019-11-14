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Что делать, чтобы не примерзал «ручник»? 

Car.ru 1 час назад
Что делать, чтобы не примерзал «ручник»?
Фото: Car.ru
Бывалые автомобилисты знают, что в случае примерзания колодок, начать движение с места автомобилю будет весьма проблематично. Если же попытаться сделать это с применением силы, то последствия могут быть плачевными, вплоть до выхода из строя тормозной системы.
Поэтому нужно усвоить несколько элементарных правил по эксплуатации автомобиля зимой.
Самым идеальным способом предупредить примерзания вышеназванного механизма является способ, при котором "ручник" просто не используется. Для этого авто следует расположить на пригорке, упершись колесами в бордюр или снежный сугроб.
Также предупредить промерзание может ограничение контактов с водою. И если вы в морозный день посещали автомойку, то перед постановкой машины на стоянку, следует хорошенько высушить тормозные колодки, притормозив пару-тройку раз.
Прибыв домой или на парковку, оставьте машину на скорости. Через пару часов вернитесь и активируйте "ручник".
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Бортжурнал
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