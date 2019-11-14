Камеры-двустволки: «Раз превысил, два пришло?»

На дорогах появились камеры-двустволки

Загадочное устройство заметили в Воронежской области.

В то время как в некоторых регионах планируют запретить использование передвижных дорожных камер, на трассе М-4 "Дон" возле города Бобров появились сразу две стоящие рядом треноги.

Снимком двустволки поделился один из проезжавших по трассе водителей в Facebook-сообществе "Синие ведерки".

В подписи к фото он рассказал, что уже видел подобные устройства на дороге — за последние два месяца они попались на глаза водителю уже дважды.

"Раз превысил, и два пришло?", — возмущается автор снимка.

Он отметил, что водители на трассе мигают друг другу, предупреждая о двойной треноге впереди.

Фото ожидаемо вызвало волну негодования среди пользователей соцсети. Один из них пошутил, что таким образом измеряют среднюю скорость, для выявления которой как раз требуются две камеры.

"Скорее проверяют корректность работы одного из устройств кустарным методом", — предположил другой.

В разных городах России "дорожные мстители" придумывают все новые способы борьбы с вездесущими мобильными камерами: некоторые изобретают оригинальные схемы, чтобы помешать работе устройств, а некоторые сбивают или даже сжигают комплексы.