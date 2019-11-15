Шпаргалка: как правильно «прикурить» аккумулятор

Шпаргалка для водителя: как правильно «прикурить» аккумулятор

В былые времена «прикурить» все автомобилисты давали без вопросов: сегодня помог ты, завтра помогли тебе. Нынче не то. И дело даже не в том, что об этом принципе жизни забыли. Другими стали и водительский быт, и сами машины.

Начнем хотя бы с того, что провода в багажнике найдутся у крошечного процента водителей. Ну не входят они в набор ежедневной необходимости! А если и найдутся, не факт, что смогут выполнить свои прямые обязанности. Дело в том, что качественных толстых проводов сегодня днем с огнем не сыскать. Магазины торгуют безымянным «китаем», который и на морозе дубеет, и ток не выдерживает, и собран зачастую кое-как. Хотя внешне все выглядит прилично: производители добирают до нужной толщины за счет изоляции.

Но даже если набор для «прикуривания» у вас с собой, не удивляйтесь, что большинство коллег-автомобилистов предпочтут отказаться от небольшой услуги. Не спешите обвинять их в черствости. Они заботятся о своей машине, которая, как ни крути, любому будет дороже чужой.

Причем дороже и в прямом смысле слова тоже! Автомобили становятся с каждым годом навороченнее и нежнее. И абсолютно неизвестно, на сколько скакнет напряжение в процессе «прикуривания», и какие от него будут последствия для штатной электрики автомобиля-донора. Возможно, все пройдет гладко. Возможно, отделаетесь перегоревшим предохранителем (его, кстати, с собой тоже, скорее всего, не окажется, и придется выкручиваться из ситуации).

Но не исключен и вариант, когда сгорит какой-нибудь электронный блок, недешевый по определению. Отблагодарите ли вы спасителя в этом случае необходимой для ремонта суммой? Нет. Вот поэтому многие и предпочитают отказаться. Справедливости ради все же отметим: в подавляющем большинстве случаев все проходит гладко даже с самыми навороченными моделями. Страшилки несколько преувеличивают шансы на катастрофический исход.

Допустим, обстоятельства для вас сложились благоприятно: нашлись и провода, и «донор». Осталось понять, как правильно действовать, чтобы процесс прошел эффективно и исключительно с нужными последствиями.

В идеале использовать аккумулятор лучше не в составе машины, а отдельно. Для этого не обязательно его вынимать, достаточно отсоединить плюсовую клемму. Преимущество такого подхода в том, что бортовая сеть автомобиля-донора отключается, и риска для нее нет никакого. Есть и минус. После отключения питания не потребуется никаких действий владельцу разве что самой бюджетной модели. Остальным придется как минимум переобучить автоматический режим стеклоподъемников, часто сбрасываются все настройки магнитолы. Если не повезет, аудиосистема вовсе потребует ввести код безопасности. Могут сбиться и другие настройки (например, очистится память положения сидений).

При манипуляциях с проводами лучше соблюдать правильную последовательность действий. Сначала подключаем «плюс» заряженной батареи, затем — разряженной. Затем следует «минус» в такой же последовательности. Последовательность определена не просто так. Если сначала соединить «минусы», а потом нечаянно при подключении выронить «плюс» на металл, будет короткое замыкание. Если же орудовать минусовым проводом во вторую очередь, плохих последствий от непреднамеренного контакта его с металлом не будет.

Запускать «донорский» двигатель не обязательно: сильно это не поможет. А вот проверить, не попадают ли провода в подвижные части под капотом заглохшей машины, нужно непременно. Даем немного времени, чтобы энергия перешла в ослабленный аккумулятор, и пробуем завести. Если все прошло удачно, отсоединяем сначала «минусы», затем «плюсы», начиная с автомобиля-реципиента. Ну и обязательно нужно дать мотору поработать, чтобы батарея зарядилась. В идеале — не пять минут на холостых, а дать нагрузку поездкой.

Заведомо бесполезно «прикуривать» автомобиль, который высадил собственный аккумулятор в тщетных попытках запустить двигатель. Значит, дело не в батарее, а в иных узлах. Неисправность от подсоединения проводов не исчезнет, зато появятся шансы умертвить и второй аккумулятор. Скорее всего, закончится неудачей попытка помочь в мороз малолитражкой большому мотору: прокрутить его «малыш» не сдюжит. Тонкие или поврежденные провода могут раскалиться настолько, что вы о них обожжетесь (и это в лучшем случае!), так что используйте для «прикуривания» те компоненты, которые хотя бы на глаз выглядят приличными.

И последний совет. Если вам приходится прибегать к поискам «донора» не в первый раз за короткое время, проблема глубже, чем простая случайность. Самый легкий вариант — батарея подсела после коротких поездок или прослушивания музыки на пикнике. Ежедневный график не в состоянии вернуть ей силы, и в этом случае требуется качественная зарядка дома через специальное устройство. Не исключено, что дни аккумулятора сочтены, и его проще поменять сразу. Ну а при самом плохом раскладе придется заняться поиском утечки в электросети.