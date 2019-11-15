В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки

"Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в России в пилотном режиме в 2020 году, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Такая технологическая новинка создается в рамках платформы "Автодата". В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году", — сказал Федосеев, отметив, что создание макета нового сервиса уже началось.

Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью с видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут.

Сначала эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом — в Московской, Тамбовской и Томской областях.

По словам Федосеева, в новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и других льготников — для них на автобусной остановке будет установлена кнопка вызова социального такси. "К примеру, если пенсионер не успевает к врачу из-за долгого отсутствия общественного транспорта, то сможет прямо на остановке с помощью кнопки вызвать льготное такси", — пояснил Федосеев.

Также предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек. "Фактически человек сможет заранее информировать автобусного перевозчика о своем намерении поехать завтра в шесть утра. При условии, если количество заявок будет превышать необходимую экономическую норму [ее определят в мэрии города], человек увидит сигнал, что автобус будет готов и точно приедет к назначенному времени", — отметил Федосеев.

"Функционал сервиса еще может измениться. Пока речь идет о внедрении исключительно технологии", — уточнил он.

По данным НТИ "Автонет", за последние три года россияне стали чаще критиковать работу пассажирских компаний из-за опаздывающих автобусов. Согласно опросам, доля недовольных в крупных городах достигла 52%.

НТИ "Автонет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из нескольких направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа. Организация является ведущим участником проекта по созданию телематической платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных.

Проект "Автодата" реализуется для формирования уникального в мировом масштабе массива "больших данных" в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений. Предполагается, что к 2025 году платформа соберет миллионы гигабайт данных.