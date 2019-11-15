Самый-самый автомобильный номер

Обзор самых дорогих автомобильных номерных знаков в мире

Продажа номерных знаков с индивидуальной комбинацией в России все никак не найдет своей реализации.

Вместе с тем, практика других стран не только выделяется необычным наполнением регистрационных табличек. Некоторые из номеров очень дорого обходятся его владельцу.

Самый-самый дорогой номер. Нет ничего проще, чем штампованная цифра «1» на табличке. Под таким числительным должен находиться номер автомобиля, который принадлежит принцу или королеве.

Номерной знак с такой цифрой был выкуплен в 2008 году бизнесменом из Абу-Даби Саидом Абдул Г. Хурри. До сих пор табличка на принадлежащем ему Rollce-Royce не только самая заметная в ОАЭ. Номер еще и самый дорогой в мире. На аукционе за него более 10 лет назад заплатили 10 млн долларов.

Единичные и дорогие. Нередко водитель хочет не только выделиться заметной комбинацией цифр, но и характеризовать себя или свой автомобиль. Среди других известных случаев покупки табличек, единственных в своем роде, выделяются: «25 0». Такую комбинацию захотел установить на Ferrari владелец автосалона Ferrari из Великобритании Д. Коллинз. В память о рок-музыканте его машина серии «F250 SWB» получила бортовой номер из цифр в названии модели. Для машины ценой около 10 млн фунтов, понадобилось более 540 тыс. фунтов на номера.

«F1». Спортивный Mercedes SLR McLaren после оплаты его владельцем — бизнесменом А. Каном комбинации, идентичной названию «Королевских гонок», получил один из самых коротких номеров в мире. По мнению владельца, машина с табличкой за 453 тыс. фунтов, сама значительно выросла в цене. Пока, правда, выставленный на продажу спорткар за 14,4 млн фунтов так и не нашел покупателя.

«S1». Табличка с комбинацией, аналогичной образцу 1903 года (номер лорда Кингсбурга), была куплена на аукционе в Шотландии. Знак по информации анонимного покупателя предназначен для ярко-красной ретро Skoda. Итоговая цена лота — около 423 тысяч фунтов.

VIP 1. Кто, как не российский олигарх, соблазниться на такое сочетание букв и цифр. Еще в 2006 году Р. Абрамович приобрел такой автомобильный номер. Для бизнесмена конечная цена — 300 тыс. фунтов, хотя еще за 2 года до даты сделки шильда была перепродана всего за 62 тысячи. Нередко водитель хочет не только выделиться заметной комбинацией цифр, но и характеризовать себя или свой автомобиль. Среди других известных случаев покупки табличек, единственных в своем роде, выделяются:

Car.ru

Эксклюзивные номера в России. Приобретение «счастливых» номерных табличек сегодня в России находится в тени. Редкие комбинации можно встретить в специальных закрытых группах в социальных сетях. Среди характерных предложений встречаются: О019ОО77 — 1,6 млн рублей;

Х555ЕТ199 — 150 тысяч рублей;

М800ОР777 — 85 тысяч рублей. Приобретение «счастливых» номерных табличек сегодня в России находится в тени. Редкие комбинации можно встретить в специальных закрытых группах в социальных сетях. Среди характерных предложений встречаются:

Ситуация с серым рынком постепенно теряет актуальность, поскольку за присвоение номера автомобилю при регистрации ГИБДД больше отвечать не будет. Как сложится ситуация, когда за процесс возьмут в свои руки специально аккредитованные компании, прогнозировать рано.

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Автомобили с интересным сочетанием цифр и букв не исчезнут, но также правильно, когда на дорогах нет табличек с непонятной принадлежностью «Вован» или «Оксана».