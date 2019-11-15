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Способ, который поможет продлить жизнь подвеске зимой и сделать автомобиль более устойчивым на дороге 

Car.ru 4 часа назад
Как продлить жизнь подвеске зимой и сделать авто более устойчивым
Фото: Car.ru
Сегодня мы в очередной раз подтвердим давно известную истину — все гениальное просто. Своим опытом поделился один наш знакомый автолюбитель.
Рассуждая о том, как защитить свой автомобиль во время движения по нашим "фирменным" российским дорогам, автовладелец вдруг вспомнил, как автомеханик, который обслуживает его авто, упоминал о каких-то автобаферах, которые якобы существенно продлевают срок эксплуатации подвески.
Как выяснилось, данная полиуретановая деталь устанавливается между пружин.
Забавнее всего было услышать, что такую защиту устанавливают на свои авто многие немецкие автолюбители. А ведь в Германии дороги куда качественнее наших.
В итоге наш собеседник решил и себе установить такую защиту. На установку понадобилось всего полчаса. Машина стала выше на два сантиметра и теперь спокойно проходит там, где едва не задевала дном дорогу из-за глубоких ям.
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Теги:
Бортжурнал
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