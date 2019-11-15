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В интернете появились фотографии нового броневик Inkas Sentry 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Появились фото нового броневика Inkas Sentry
Фото: car.ru
Автомобильный бренд Inkas показал новую версию броневика Inkas Sentry.
Компания Inkas провела презентацию новой модели внедорожника Inkas Sentry, которая была разработана специально для армейских и полицейских сил специального назначения. Данная модель немного ранее была представлена в гражданской версии.
car.ru
Сейчас же внедорожник собран на базе тяжёлого пикапа Ford F-550 с улучшенной подвеской. Для увеличения показателей защиты пассажиров компания добавила специальные бронированные панели на кузов авто, уровень баллистической защиты которых, был доведён до BR6. Данная броня позволит сдержать более 700 прямых выстрелов из оружия с патронами калибра 7,62 мм и несколько осколочно-наступательных гранат.
Бронированный внедорожник оборудован 6,7-литровым дизельным двигателем с 8-ю цилиндрами, мощность которого составляет 330 л.с. Трансмиссия оснащается автоматической коробкой переключения передач с 10 ступенями. Привод полный.
Благодаря новому кузову, машина способна перевозить до 7 оперативников среднего телосложения в полной боевой готовности. Для повышения комфорта была добавлена система климат-контроля, бар, сейф, система ночного видения и всестороннего обзора. При необходимости, на крышу кузова можно добавить поворотную модель турели.
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Теги:
Бортжурнал , Ford
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