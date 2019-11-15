На чем ездит Эдгард Запашный?

Автопарк знаменитостей: на чем ездит звезда цирковой арены Эдгард Запашный?

Известный циркач и дрессировщик Эдгард Запашный поделился информацией о своей машине, пускай он и не обладает столь большим автомобильным парком, в то же время его единственное авто никого не оставит равнодушным.

Следует подчеркнуть, что машина была оценена в 5 500 000 рублей, при этом автомобиль собирался вручную, индивидуально разрабатывался дизайн. Такую машину желал бы иметь каждый автомобилист.

Один из самых частых вопросов: из каких материалов сделано транспортное средство? Так вот, в разработке данного автомобиля кроме углепластика, карбона и металла ничего не было использовано. По мнению некоторых интернет пользователей, это не просто средство передвижения, а настоящий чудо-автомобиль.

Еще один из часто задаваемых вопросов, что это за машина? Ну разумеется же, это «Победа», только полностью модернизированная. К сожалению, в прошлом году авто стал участником дорожно-транспортного происшествия, но в скором времени, Запашный его восстановил.