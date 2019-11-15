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Автопарк знаменитостей: на чем ездит звезда цирковой арены Эдгард Запашный? 

Car.ru 2 часа назад
На чем ездит Эдгард Запашный?
Фото: car.ru
Известный циркач и дрессировщик Эдгард Запашный поделился информацией о своей машине, пускай он и не обладает столь большим автомобильным парком, в то же время его единственное авто никого не оставит равнодушным.
Следует подчеркнуть, что машина была оценена в 5 500 000 рублей, при этом автомобиль собирался вручную, индивидуально разрабатывался дизайн. Такую машину желал бы иметь каждый автомобилист.
Один из самых частых вопросов: из каких материалов сделано транспортное средство? Так вот, в разработке данного автомобиля кроме углепластика, карбона и металла ничего не было использовано. По мнению некоторых интернет пользователей, это не просто средство передвижения, а настоящий чудо-автомобиль.
Еще один из часто задаваемых вопросов, что это за машина? Ну разумеется же, это «Победа», только полностью модернизированная. К сожалению, в прошлом году авто стал участником дорожно-транспортного происшествия, но в скором времени, Запашный его восстановил.
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Теги:
Бортжурнал , Эдгард Запашный
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