Почему вылетают «шипы» из шин

Эксперты издания «Автовзгляд» привели наиболее распространённые причины выпадения шипов из зимних покрышек. Во всех нижеописанных случаях прослеживается вина самого водителя.

По словам специалистов, зимние шины приходят в негодность после того, как на них остаётся не более 40% шипов, которые, как показывает практика, вылетают по разным причинам.

В большинстве случаев элементы, сцепляющие резину с дорогой, выпадают в результате пробуксовки на асфальте или на льду. При этом эксперты уточняют, что экстренное торможение в этом случае для покрышек не так страшно, как резкий старт «со шлифами». Интенсивное вращение рулем стоящего на асфальте на одном месте авто тоже верный путь к избавлению от шипов. Зачастую это происходит во время парковки. Поэтому специалисты советуют крутить штурвалом только во время движения.

Причиной «облысения» покрышек может также стать нарушение давления в шинах. Эксперты напоминают, что эффективность шипов многократно возрастает при определённой производителем жесткости покрышек. В противном случае спущенные или перекаченные колеса могут способствовать выпадению металлических элементов.

Опытные водители советуют тщательно следить за балансировкой колес, поскольку неравномерное пятно контакта покрышек с дорожным полотном обеспечивает усиленную нагрузку на одну часть шипов и оставляет без «работы» другую. В результате шина «лысеет» неравномерно и быстрее обычного.

Наконец, шипы гарантировано повылетают, если эксплуатировать зимние покрышки летом, поскольку резина не предназначена для использования в условиях высоких температур.