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Почему вылетают «шипы» из шин 

Рамблер 3 часа назад
Почему вылетают «шипы» из шин
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» привели наиболее распространённые причины выпадения шипов из зимних покрышек. Во всех нижеописанных случаях прослеживается вина самого водителя.
По словам специалистов, зимние шины приходят в негодность после того, как на них остаётся не более 40% шипов, которые, как показывает практика, вылетают по разным причинам.
В большинстве случаев элементы, сцепляющие резину с дорогой, выпадают в результате пробуксовки на асфальте или на льду. При этом эксперты уточняют, что экстренное торможение в этом случае для покрышек не так страшно, как резкий старт «со шлифами». Интенсивное вращение рулем стоящего на асфальте на одном месте авто тоже верный путь к избавлению от шипов. Зачастую это происходит во время парковки. Поэтому специалисты советуют крутить штурвалом только во время движения.
Причиной «облысения» покрышек может также стать нарушение давления в шинах. Эксперты напоминают, что эффективность шипов многократно возрастает при определённой производителем жесткости покрышек. В противном случае спущенные или перекаченные колеса могут способствовать выпадению металлических элементов.
Опытные водители советуют тщательно следить за балансировкой колес, поскольку неравномерное пятно контакта покрышек с дорожным полотном обеспечивает усиленную нагрузку на одну часть шипов и оставляет без «работы» другую. В результате шина «лысеет» неравномерно и быстрее обычного.
Наконец, шипы гарантировано повылетают, если эксплуатировать зимние покрышки летом, поскольку резина не предназначена для использования в условиях высоких температур.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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