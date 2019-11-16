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Как починить пробитое колесо в дороге 

Рамблер 3 часа назад
Как починить пробитое колесо в дороге
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» привели несколько способов, как можно починить пробитое в дороге колесо своими руками.
Специалисты подчеркивают, что отремонтированная шина по крайней мере поможет водителю дотянуть до ближайшего СТО.
Опытные водители отмечают, что боковой порез не имеет смысла чинить даже на шиномонтаже, поскольку в этом случае покрышка становится абсолютно непригодной для эксплуатации. Другое дело — обычный прокол. Его можно попробовать устранить самостоятельно.
Заметив спущенное колесо, водитель должен в первую очередь его снять, заново накачать и полить водой, чтобы найти место прокола. Если из резины торчит саморез, то вытаскивать его не нужно, наоборот — посильнее вкрутить в покрышку. Так можно уменьшить количество вытравливаемого воздуха, что позволит проехать ещё не один десяток километров. Если шину пробил гвоздь, то в отверстие можно ввернуть шуруп, который легко достаётся из обшивки багажника или подкрылка.
Чинить резину в дороге самостоятельно автолюбителю поможет обычный ремкомплект, который продаётся в большинстве автомагазинов. Следуя инструкции, неисправность можно быстро устранить. Если водитель вдруг найдёт у себя в салоне жгут и клей, то прокол затыкается и без «техаптечки». При этом в качестве специальной шиномонтажный «иголки», используется шлицевая отвертка.
Наконец, решить проблему прокола колеса может баллончик с герметиком. В отверстие диаметром до 4,5 мм заливается состав, который, выходя наружу, образует вулканизированную пробку. В результате утечка воздуха останавливается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, как защититься от проколов колес на трассе. Специалисты советуют избегать наездов на любые предметы, держаться подальше от грузовиков «преклонного возраста», перевозящих металлолом и строительный мусор, а также реже ездить по обочинам.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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