Чем грозит объезд пробок через дворы

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, что автоинспекторы могут рублем наказать водителей за объезд пробок через дворы. Впрочем, специалисты поясняют, что есть способ штрафа избежать.

По словам опытных водителей, автолюбители, заезжая во двор под знак «жилая зона» и выезжая с придомовой территории под знак «конец жилой зоны», фактически нарушают одно из правил дорожного движения, поскольку в жилых зонах запрещается сквозное движение. Если предположить, что сотрудники ГИБДД проследуют за нарушителем весь путь по дворам, то они могут в результате выписать ему штраф: 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1500 рублей в регионах.

Однако эксперты подчеркивают, что понятие «сквозное движение» в законе не прописано. Если в пути по двору водитель остановится на несколько секунд, чтобы протереть фары или вытряхнуть пепельницу, то движение перестаёт быть «сквозным». Эта нехитрая уловка, уверены специалисты, должна помочь водителям в спорах с автоинспекторами.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, как в России, двигаясь на авто по прямой, можно нарваться на штраф. По их словам, взыскание предусмотрено для автолюбителей, слишком долго едущих в крайней левом ряду, для водителей, игнорирующих требования знаков о движении по полосам, а также для тех, кто выезжает на участок дороги для реверсивного движения с «не горящими над ним огнями».