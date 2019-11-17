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В России можно лишиться прав, обратившись к медикам после ДТП 

Рамблер 1 час назад
В России можно лишиться прав, обратившись к медикам после ДТП
Фото: ТАСС
Пострадавший в ДТП житель Москвы лишился водительского удостоверения после того, как принял лекарство, которое ему предложили медики, сообщает «Автовзгляд».
В моче водителя, выпившего таблетку, полицейские обнаружили запрещённое вещество.
По данным издания, инцидент произошёл в феврале 2019 года. Житель столицы по фамилии Мамедов за рулем KIA попал в автомобильную аварию в ройные Домодедово. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, на место происшествия прибыла бригада «скорой помощи». По словам автолюбителя, медики настаивали на его госпитализации и дали ему выпить таблетку для снижения кровяного давления. Однако сотрудники ГИБДД в свою очередь заявили, что, если Мамедов уедет в больницу, то будет считаться покинувшим место ДТП, что впоследствии карается лишением прав. Испугавшись взыскания, водитель остался.
Оформив аварию, автоинспекторы направили Мамедова на медосвидетельствование, которое показало, что в крови водителя содержится фенобарбитал. Это стало основанием для лишения автолюбителя прав.
Попытка оспорить решение полицейских в суде ни к чему не привело: судья не принял во внимание, что вещество содержится в лекарстве, которое водителю дал медик, а также отказался вызвать в процесс врача «скорой помощи». В результате Мамедов потерял право управлять автомобилем на 1 год и 8 месяцев и вдобавок получил штраф в размере 30 000 рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , Kia , ГИБДД , АвтоВзгляд
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