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Когда сгорают штрафы ГИБДД, которые не оплатили? 

Car.ru 3 часа назад
Когда сгорают неоплаченные штрафы?
Фото: Car.ru
Вероятно, найдется немного автолюбителей, кто ни разу не нарушал ПДД. Человек ведь не робот и может ошибиться или совершить нарушение из-за усталости.
При этом часть автомобилистов старается как можно скорее оплатить штраф, чтобы успеть в двадцатидневный льготный период, когда можно вполне законно оплатить только 50% от назначенной суммы. А другие считают штрафные санкции несправедливыми и не желают их оплачивать.
На обжалование автомобилисту дается десять дней. Далее за 60 дней следует оплатить штраф в полном объеме.
Но что ожидает злостного неплательщика, в случае уклонения от уплаты штрафа?
Если штраф вовремя не погашен, за дело берется служба судебных приставов. Эти ребята найдут вас довольно скоро. Сумму штрафа могут списать с вашего банковского счета в принудительном порядке.
Но если каким-то чудом с вас не взыскали штраф, по прошествии двух лет он автоматически аннулируется. Правда, это уже из области фантастики.
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Теги:
Бортжурнал , ГИБДД
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