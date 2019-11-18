Когда сгорают неоплаченные штрафы?

Когда сгорают штрафы ГИБДД, которые не оплатили?

Вероятно, найдется немного автолюбителей, кто ни разу не нарушал ПДД. Человек ведь не робот и может ошибиться или совершить нарушение из-за усталости.

При этом часть автомобилистов старается как можно скорее оплатить штраф, чтобы успеть в двадцатидневный льготный период, когда можно вполне законно оплатить только 50% от назначенной суммы. А другие считают штрафные санкции несправедливыми и не желают их оплачивать.

На обжалование автомобилисту дается десять дней. Далее за 60 дней следует оплатить штраф в полном объеме.

Но что ожидает злостного неплательщика, в случае уклонения от уплаты штрафа?

Если штраф вовремя не погашен, за дело берется служба судебных приставов. Эти ребята найдут вас довольно скоро. Сумму штрафа могут списать с вашего банковского счета в принудительном порядке.

Но если каким-то чудом с вас не взыскали штраф, по прошествии двух лет он автоматически аннулируется. Правда, это уже из области фантастики.