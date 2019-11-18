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Приложение для парковки изменят после скандального штрафа 

Рамблер 53 минуты назад
Приложение для парковки изменят после скандального штрафа
Фото: ТАСС
Скандал с автолюбительницей из Москвы, которая накопила штрафов за неоплату парковки на 500 тысяч рублей, вынудил столичные власти разработать обновление для мобильного приложения «Парковки Москвы», сообщает Autonews.
По данным издания, столичная автовладелица Леля Иванова накопила штрафов на полмиллиона рублей из-за приостановленного резидентного решения, которое позволяет парковаться бесплатно в районе места жительства. О долгах женщина узнала случайно от сотрудников автосалона, в котором решила оценить свой Volkswagen Tiguan для продажи.
Автоледи пояснила, что информации о приостановлении резидентного разрешения не получала. Позже выяснила, что все документы, в том числе извещения о составленных протоколах, копились по прежнему месту прописки. Оказалось, что после смены регистрации необходимо в обязательном порядке извещать об этом ГИБДД.
Иванова возмутилась, что при оформлении нового резидентного разрешения сотрудники «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) не указали ей на количество накопившихся штрафов.
В результате автоледи предложила обновить мобильное приложение «Парковки Москвы». Ее поддержали десятки других автомобилистов, оказавшихся в похожей ситуации.
«Для пользователей платных парковок можно сделать систему предупреждений на случай, если у автомобилистов подозрительно быстро копятся штрафы», — отметила Иванова.
В АМПП после скандала решили пойти навстречу столичным автолюбителям, однако в функционал приложения будет добавлена только система уведомлений о получении, приостановке или окончании действия резидентных разрешений. По словам разработчиков, информировать автовладельцев о штрафах им не позволяет закон о хранении личных данных.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , ГИБДД , Правительство Москвы
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