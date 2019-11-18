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Стоит ли отказываться от поездки на Украину на личном автомобиле 

Рамблер 3 часа назад
Стоит ли отказываться от поездки на Украину на личном автомобиле
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» на себе проверили, как в условиях непростых отношений между Россией и Украиной производится пропуск автолюбителей через общую границу. Оказалось, что процесс занимает не больше полутора часов.
Выбор журналистов пал на таможню «Новые Юрковичи-Сеньковка». Отмечается, что большой очереди желающих попасть на территорию соседней страны со стороны России не было: «пять-семь большегрузов, да две легковушки». Примечательно, что российские пограничники потребовали у водителя доверенность на управлением чужим автомобилем, несмотря на то, что для езды внутри страны этот документ не требуется. Далее — тщательный досмотр багажа. Все вещи из салона и багажника необходимо вытащить на улицу. При этом сумки, которые вызовут подозрение, таможенники могут попросить открыть. Сама машина тщательно осматривается, особенно под днищем. Если дополнительных вопросов не возникает, контроль, по словам автора статьи, можно пройти за 40 минут.
После этого автомобиль проезжает в украинскую погранзону: по четыре машины за раз. Российских автолюбителей встречают украинские пограничники с оружием наперевес. На первом КПП в журнал вносится информация об автомобиле, на втором — проверяются личности водителя и пассажиров. При себе нужно иметь загранпаспорт и ответы на вопросы о цели и продолжительности визита на Украину. По словам журналистов, на украинских КПП до сих пор не искоренена коррупция: водителю указали, что доверенность на управление авто «составлена неправильно», а что должно быть изменено не пояснили. Вопрос был решён с помощью 2 тысяч рублей. После «формального» досмотра личных вещей автомобиль пропустили таки на территорию Украины. Процесс занял около 45 минут.
Автор статьи отметил, что в Украине до сих пор не отлажена система автоматической рассылки штрафов, поэму на дорожные камеры практически никто не обращает внимания. То же касается запрета на парковку: знаки и предупреждение об эвакуации есть, но самой эвакуации машин нарушителей, как правило, не происходит. Это напрямую влияет на манеру вождения местных автолюбителей, которые могут в центре города разогнаться под 100 км/ч, полностью игнорировать красный свет светофора, развернуться через двойную сплошную или оставить авто в самом непредсказуемом месте. При этом уверяют эксперты, цена на топливо в Украине максимально приближена к европейской стоимости горючего: около 80 рублей за литр АИ-95, примерно 85 рублей за литр дизеля.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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