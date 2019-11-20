«Апокалипсис не страшен»: УАЗ «Хантер» заправили дровами

«Апокалипсис не страшен»: водитель из Бреста «заправляет» УАЗ «Хантер» дровами

Пока автомобилисты мирятся с тем, что топливо все время дорожает, умелец из Беларуси успешно перевел УАЗ «Хантер» на альтернативное и недорогое топливо.

В сети появилась публикация о научном подходе одного энтузиаста из соседнего государства, который заправляет свой внедорожник дровами. Житель Бреста, вооружившись книгами и чертежами, переконструировал свой «вездеход» таким образом, что смог заменить привычное топливо на экологическое. УАЗ «Хантер» заправляется дровами.

Если рассматривать машину в анфас, то ничего примечательного и не заметишь УАЗ как УАЗ. Вся фишка переконструированного «вездехода» находится сзади. А на корме у той закреплены два больших бака. Они же являются одной из частей газогенераторной установки.

Car.ru

Как оказалось, «велосипед» белорус не изобретал, а воспользовался уже накопленными человечеством знаниями. Ведь еще в Первую мировую немецкий инженер Георг Имберт создал угольный газогенератор. Та же технология применялась и в СССР на ЗиС-21 в далекие 30-е годы прошлого столетия.

Поскольку бюджет автомобилиста был ограничен, то конструировал он газогенератор из того, что было под рукой, опираясь на книги, чертежи и формулы. В основе процесса пиролиз, помогающий с помощью высоких температур разлагать органические соединения, в данном случае, дрова, которые горят даже при нехватке кислорода в системе.

Выделяющийся газ приводит в движение поршни. По признанию изобретателя, на 100 км у него уходит 20 кг дров. Без проблем внедорожник на таком топливе разгоняется до 70 км/ч.

Уникальный УАЗ «Хантер» одновременно и удивил, и рассмешил автолюбителей.