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«Апокалипсис не страшен»: водитель из Бреста «заправляет» УАЗ «Хантер» дровами 

Car.ru + ещё 3 4 часа назад
«Апокалипсис не страшен»: УАЗ «Хантер» заправили дровами
Фото: Car.ru
Пока автомобилисты мирятся с тем, что топливо все время дорожает, умелец из Беларуси успешно перевел УАЗ «Хантер» на альтернативное и недорогое топливо.
В сети появилась публикация о научном подходе одного энтузиаста из соседнего государства, который заправляет свой внедорожник дровами. Житель Бреста, вооружившись книгами и чертежами, переконструировал свой «вездеход» таким образом, что смог заменить привычное топливо на экологическое. УАЗ «Хантер» заправляется дровами.
Если рассматривать машину в анфас, то ничего примечательного и не заметишь УАЗ как УАЗ. Вся фишка переконструированного «вездехода» находится сзади. А на корме у той закреплены два больших бака. Они же являются одной из частей газогенераторной установки.
Car.ru
Как оказалось, «велосипед» белорус не изобретал, а воспользовался уже накопленными человечеством знаниями. Ведь еще в Первую мировую немецкий инженер Георг Имберт создал угольный газогенератор. Та же технология применялась и в СССР на ЗиС-21 в далекие 30-е годы прошлого столетия.
Поскольку бюджет автомобилиста был ограничен, то конструировал он газогенератор из того, что было под рукой, опираясь на книги, чертежи и формулы. В основе процесса пиролиз, помогающий с помощью высоких температур разлагать органические соединения, в данном случае, дрова, которые горят даже при нехватке кислорода в системе.
Выделяющийся газ приводит в движение поршни. По признанию изобретателя, на 100 км у него уходит 20 кг дров. Без проблем внедорожник на таком топливе разгоняется до 70 км/ч.
Уникальный УАЗ «Хантер» одновременно и удивил, и рассмешил автолюбителей.
«Такими темпами нам налог на шишки впаяют», «С таким внедорожником и апокалипсис не страшен», — иронизируют подписчики.
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Теги:
Бортжурнал , УАЗ
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