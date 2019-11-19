Фальшивый техосмотр: в Казахстане выявили нелегальные центры проверки авто

Пираты XXI века. В Казахстане раскрыта мошенническая схема проведения техосмотра автомобилей. Десятки центров использовали нелегальные компьютерные программы, вводили данные без осмотра машин и продавали фиктивные заключения. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Гульмиры Жанзаковой.

Сагындык Турсынбаев стал жертвой операторов техосмотра. Заплатил деньги за документ, а потом штраф за его отсутствие. Как оказалось, информацию о проверке транспортного средства не внесли в общую базу.

«Ехал по дороге, случайно увидел рекламу техосмотра. Решил приобрести, так как у меня срок закончился. На следующий день ехал на работу, сотрудники полиции остановили, проверка документов. И у меня оказалось то, что техосмотр не действительный. Пиратская версия», — сказал автолюбитель Сагындык Турсынбаев. Раньше авто проверяли на исправность в ГАИ. Но из-за очередей процедуру упростили — доверили частникам. Сейчас в центрах досмотра машины диагностируют с помощью специальных компьютерных программ. Результат вносят в единую базу, а автовладельцу выдают официальное заключение.

«Клиент приезжает. Мы проверяем световые приборы, трещины, боковые и лобовые зеркала. Проверяем шины, проверяем протекторы, тормоза. Обязательно тормоза, люфтомер. В основном поломки бывают по ручному тормозу, световым приборам, лампочки быстро перегорают», — указал инспектор технического контроля Аян Стабаев.

Все это фиксируется в документе. Однако если в базу данные не занесены, толку от бумаги никакого. Таким образом автовладельцев в Казахстане обманывали 27 центров технического обслуживания. Диагностические карты продавали даже дистанционно. Нарушения обнаружили в ходе проверки. Специалисты транспортного комитета выявили 84 подделки, составили 26 административных актов. В отношении мошенников возбудили уголовные дела. Чтобы исключить использование пиратских программ, в стране ввели единую — «техосмотр».