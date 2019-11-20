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«Блатные» номера продадут всем желающим 

Рамблер + ещё 14 41 минуту назад
Два способа: как получить «красивые» номера
Фото: Газета.Ru
Смотрите видео и узнайте новость, которая обрадует автолюбителей. Теперь так называемые «блатные» номера для авто можно будет купить официально. Минэкономразвития и МВД разработали концепцию продажи таких номеров. Стоить получение красивого номера будет дороже, однако желающих это не пугает. Возможно будет введена повышенная пошлина и на продажу машины с красивым номером. Другие подробности раскроет ролик.
Видео дня. 140 км/ч и ребенок за рулем: мать погналась за хайпом
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Статьи , Минэкономразвития , МВД
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