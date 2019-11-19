«Бронеколесо»: сделать шину непробиваемой может каждый

Непробиваемая шина своими руками: ее сможет сделать каждый

Покрышка, которой все нипочем — не об этом ли мечтают автомобилисты? И, если двигатель, работающий на воздухе, или отмена транспортного налога относятся к утопиям, то "бронеколесо" вполне реально!

Вы скажете, "есть шины run-flat, зачем придумывать что-то еще!". Но покрышки данного типа недешевые и, а их жесткие боковины ухудшают плавность хода. Народная альтернатива заморским чудесам представлена великими экспериментаторами с YouTube-канала "Гараж 54".