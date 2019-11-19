«Бронеколесо»: сделать шину непробиваемой может каждый

Покрышка, которой все нипочем — не об этом ли мечтают автомобилисты? И, если двигатель, работающий на воздухе, или отмена транспортного налога относятся к утопиям, то "бронеколесо" вполне реально!
Вы скажете, "есть шины run-flat, зачем придумывать что-то еще!". Но покрышки данного типа недешевые и, а их жесткие боковины ухудшают плавность хода. Народная альтернатива заморским чудесам представлена великими экспериментаторами с YouTube-канала "Гараж 54".
Идея проста — в колесо послойно размещают пять камер и последовательно их накачивают, от дальней к ближней, чтобы ниппели смогли выйти через отверстия в диске. Получается колесо, способное выдержать серию проколов и не требующее замены и ремонта в течение длительного промежутка времени. Достаточно просто периодически контролировать давление в камерах и подкачивать их, пока не останется одна. Как вам такая концепция вечного колеса?