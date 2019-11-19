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В России сосчитали все электромобили 

Автовести 8 часов назад
В России сосчитали все электромобили
Фото: Автовести
Определены лидеры этого достаточно узкого пока в нашей стране сегмента, причем среди новых и подержанных электрокаров лидируют модели совершенно разных классов. И рынок новых электрических машин неудержимо растет!
Всего в нашей стране на 1 июля 2019 года насчитали 4,6 тысячи электромобилей. По данным "Автостата", более 80% всего автопарка — это Nissan Leaf, причем если рассматривать исключительно вторичный рынок электрокаров, то доля этой модели почти достигнет 100%. Аналитики объясняют это тем, что подержанные электромобили попадают в нашу страну в основном через Дальний Восток, а везут их из Японии.
Впрочем, и на рынке новых электромобилей у Nissan Leaf позиции достаточно прочные: по итогам 9 месяцев 2019 года хэтч занимает второе место по популярности, уступая, как ни странно, лишь заметно более дорогому Jaguar I-Pace. Впрочем, по сравнению с вторичным сегментом продажи новых электрокаров в нашей стране невелики — в 2019 году своих владельцев нашел лишь 261 экземпляр. Тем не менее, это почти в три раза больше, чем в прошлом году: в 2019-м рынок электромобилей впервые преодолел отметку в 200 единиц.
Рассматривая более продолжительный период, аналитики пришли к выводу о взрывном росте популярности "зеленого" транспорта в России. За период с 2016 по 2018 годы рынок подержанных электромобилей вырос в 7 раз, а по итогам 2019-го рост может стать даже десятикратным.
Тем не менее на фоне продаж автомобилей с традиционными силовыми установками позиции электромобилей по-прежнему находятся на уровне статистической погрешности. По мнению "Автостата", доля "зеленых" машин не превышает 0,1%.
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Теги:
Бортжурнал , Nissan , Jaguar , Nissan Leaf
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