Почему выпившим не стоит подходить к своей машине

Эксперты издания Autonews рассказали, почему сотрудники ГИБДД могут лишить прав нетрезвого автолюбителя, который находится в своей машине даже не за рулем. Адвокаты предупреждают — существующая судебная практика показывает, что навеселе к своей машине лучше вообще не подходить.

Авторы статьи привели в пример случаи, произошедшие со столичными автовладельцам. В Москве автоледи оставила свою машину около ночного клуба и собиралась уехать домой на такси. В салон своего авто заглянула лишь для того, чтобы забрать верхнюю одежду. В этот момент ее заметили сотрудники ГИБДД, составили протокол. Инспекторы не поверили женщине, что она никуда не собиралась ехать сама.

Другой водитель остался без прав после того, как, опрокинув несколько стопок за праздничным столом, вернулся в авто, чтобы забрать забытые в салоне покупки. В результате мужчину отправили на медосвидетельствование и впоследствии лишили права управления автомобилем.

Юристы заявляют, что формально находиться в своём автомобиле в состоянии опьянения не запрещено, однако, с другой стороны, у автоинспекторов есть все основания полагать, что пьяный автолюбитель в салоне машины — потенциальная угроза для безопасности дорожного движения.

«Во избежание проблем с инспектором ГИБДД, лучше оставаться в месте приема алкоголя», — заявил директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров.

Адвокаты утверждают, что в случае оформления протокола оспорить решение полицейских в суде чрезвычайно сложно, поскольку автоинспекторам верят буквально на слово. Поэтому водителям придётся самим доказывать, что они не управляли транспортным средством или не имели умысла садиться за руль.

Сами полицейские в беседе с журналистами завили, что «сидеть нетрезвым в своём авто можно сколько угодно», однако, если водитель «проехал хотя бы метр, то будет оформлен за пьянку». При этом автоинспекторы подчеркнули, что в суде доказательств движения транспортного средства от них не требуют — достаточно визуальной фиксации нарушения, которое уже считается неоспоримым аргументом.