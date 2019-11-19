Камеру научили следить за поведением водителя

Российские камеры научились следить за водителем (и «стучать» на него в ГИБДД)

В нашей стране анонсировали очередную инновационную разработку для автомобилистов. На этот раз речь идет о камере, которая зарубежными производителями применяется в основном на беспилотном транспорте, но у нас ее планируют ставить на маршрутки.

Евгений Дитрих. Российские специалисты по высоким технологиям научили камеру в салоне автомобиля следить за поведением водителя и контролировать его поведение. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Министерства транспорта

"Яндексом" предложена новая камера, которая отслеживает поведение водителя в автомобиле, причем в отличие от распространенных образцов, которые отслеживают и предотвращают засыпание, реагируя на моргание водителя, на зевки, эта камера фиксирует отвлечение водителя", — цитирует агентство заявление чиновника.

В Японии, к примеру, подобные решения реализуются вместе с установкой на автомобили водительских ассистентов, позволяющих в определенных условиях передоверять управление машиной электронике. Однако одним из главных требований к водителю в подобной ситуации является постоянный контроль за ситуацией: в условно беспилотных Tesla нужно постоянно держать в руках руль, а в некоторых Nissan руль можно отпускать, но отвлекаться от дороги нельзя: за этим и следит камера.