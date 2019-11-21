Больницы заработают миллиарды на новых справках для водителей

В связи с грядущим подорожанием медсправок ежегодные затраты автолюбителей на прохождение комиссии составят около 35 миллиардов рублей, заявил Ura.ru автоэксперт Игорь Моржаретто . По его словам, нововведения специально созданы для того, чтобы помочь медицинским центрам «заработать».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Минздрав анонсировал изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий. По новым правилам, кандидатов в водители будут в обязательном порядке проверять на наличие признаков хронического алкоголизма и на содержание запрещённых веществ в крови. Нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина . Эксперты признали, что после введения двух обязательных платных анализа стоимость медицинской справки в результате может увеличиться в разы.

По мнению Моржаретто, планируемые нововведения — «сильный шаг назад».

«Это вводится, чтобы дать медицинским центрам зарабатывать. К безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения», — отметил эксперт.

По его словам, прибыль владельцев медучреждений после вступления в силу поправок может исчисляться десятками миллиардов рублей.