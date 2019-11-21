Больницы заработают миллиарды на новых справках для водителей 

В связи с грядущим подорожанием медсправок ежегодные затраты автолюбителей на прохождение комиссии составят около 35 миллиардов рублей, заявил Ura.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, нововведения специально созданы для того, чтобы помочь медицинским центрам «заработать».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минздрав анонсировал изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий. По новым правилам, кандидатов в водители будут в обязательном порядке проверять на наличие признаков хронического алкоголизма и на содержание запрещённых веществ в крови. Нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Эксперты признали, что после введения двух обязательных платных анализа стоимость медицинской справки в результате может увеличиться в разы.
По мнению Моржаретто, планируемые нововведения — «сильный шаг назад».
«Это вводится, чтобы дать медицинским центрам зарабатывать. К безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения», — отметил эксперт.
По его словам, прибыль владельцев медучреждений после вступления в силу поправок может исчисляться десятками миллиардов рублей.
«В течение года выдается примерно семь миллионов справок. Эти два анализа (алкоголь и наркотики — ред.) потянут от пяти до десяти тысяч рублей», -подсчитал Моржаретто, подчеркнув, что общая прибыль отечественных медцентров будет исчисляться суммой в районе 35 миллиардов рублей в год.