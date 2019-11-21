Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей
Бортжурнал
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
Автоновости
Путин лично откроет трассу Москва - Петербург
Путин лично откроет трассу Москва - Петербург
Бортжурнал
Работать в такси разрешат только с российскими правами
Работать в такси разрешат только с российскими правами
Автоновости

Больницы заработают миллиарды на новых справках для водителей 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Больницы заработают миллиарды на новых справках для водителей
Фото: ТАСС
В связи с грядущим подорожанием медсправок ежегодные затраты автолюбителей на прохождение комиссии составят около 35 миллиардов рублей, заявил Ura.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, нововведения специально созданы для того, чтобы помочь медицинским центрам «заработать».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Минздрав анонсировал изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий. По новым правилам, кандидатов в водители будут в обязательном порядке проверять на наличие признаков хронического алкоголизма и на содержание запрещённых веществ в крови. Нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Эксперты признали, что после введения двух обязательных платных анализа стоимость медицинской справки в результате может увеличиться в разы.
По мнению Моржаретто, планируемые нововведения — «сильный шаг назад».
«Это вводится, чтобы дать медицинским центрам зарабатывать. К безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения», — отметил эксперт.
По его словам, прибыль владельцев медучреждений после вступления в силу поправок может исчисляться десятками миллиардов рублей.
«В течение года выдается примерно семь миллионов справок. Эти два анализа (алкоголь и наркотики — ред.) потянут от пяти до десяти тысяч рублей», -подсчитал Моржаретто, подчеркнув, что общая прибыль отечественных медцентров будет исчисляться суммой в районе 35 миллиардов рублей в год.
Видео дня. Как компенсируют производственный дефект в авто
Комментарии3 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Бортжурнал , Игорь Моржаретто , Владимир Путин , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей 4
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили 5
Путин лично откроет трассу Москва — Петербург
Путин лично откроет трассу Москва — Петербург 4
Работать в такси разрешат только с российскими правами
Работать в такси разрешат только с российскими правами 4
Россияне подрались в очереди за справкой для водителей
Россияне подрались в очереди за справкой для водителей 5
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение