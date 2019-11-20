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На благо экологии: в России введут запреты для машин с «грязным» выхлопом 

CarClub 1 час назад
На благо экологии: в России введут запреты для машин с «грязным» выхлопом
Фото: CarClub
В прошлом году в ПДД, среди прочих изменений, включили новые дорожные знаки — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Это стало первым шагом на пути создания в больших городах так называемых «зеленых зон». В них запретят въезжать машинам с двигателями низкого экологического класса. Или как минимум серьезно ограничат его по времени (например, разрешат только в ночное время).
Пока знаки применять нельзя. Дающий им «зеленый свет» закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Практически не сомневаемся, что уже к этой дате Москва — пионер всех инноваций в стране — подготовит соответствующие нормативы, и запретные для «грязных» автомобилей зоны появятся если не в тот же день, то с совсем небольшой задержкой. Ввод ограничений в наших реалиях — действие отнюдь не безобидное и формальное, оно отразится на жизни многих автомобилистов.
Скорее всего, «запретными» станут машины класса Евро-3 и ниже, а нормы Евро-4 и выше не получат никаких ограничений. Каковы будут границы зеленой зоны, тоже пока неясно. Было бы логичным для начала провести ее по Бульварному кольцу, сделав чистым исторический центр города. Однако в этом случае на каждом съезде придется установить камеры, фиксирующие номера проезжающих машин. Ими уже прикрыты въезды в пределы ТТК и МКАД, так что нельзя исключать введения ограниченной зоны по этим кольцам. В последнем случае закрытой для «грязных» машин окажется вся Москва.
Средний возраст легковых машин в российском парке превышает десять лет. У грузовиков и автобусов он еще больше. Это означает, что экологический класс большинства транспортных средств не соответствует требованиям Евро-4. Да, в столичном регионе таких на фоне остальной страны сравнительно немного. Но в абсолютных цифрах это все равно многие тысячи автомобилей (а в масштабах страны — десятки миллионов). И отнюдь не у всех их владельцев есть возможность быстро сменить машину на новую или хотя бы более свежую.
Есть и еще одна проблема. Указывать экологический класс в документах всех машин поголовно стали только в 2010-х годах. То есть сейчас хватает транспортных средств, которые камеры не смогут идентифицировать. Поговаривают, что их станут считать «грязными» по умолчанию. А это означает, что хозяевам придется пройти принудительную смену документов.
Этой осенью поползли слухи, что поблажки получат две категории транспортных средств — электромобили и машины на газомоторном топливе. Таким способом государство хочет стимулировать переход на автомобили не только с чистым выхлопом, но и с альтернативными силовыми установками.
Электромобилей в России пока немного. В основном ввозят подержанных «японцев» и «Теслы». Официально продаются никому не нужные Renault Twizy и Kangoo Z. E. и дорогие премиальные Jaguar I-Pace и Porsche Taycan. Серийных отечественных электрокаров нет. Из льгот «зеленым» положена только бесплатная парковка в Москве. Предложения отмены ввозных пошлин и транспортного налога поддержки у властей не нашли.
Если оценивать исключительно по езде, то электромобили чисты на 100%: выхлоп у них нулевой. Однако эксперты призывают обратить внимание на источники электроэнергии. Ее в большинстве случаев производят за счет сжигания полезных ископаемых, а это наносит серьезный вред атмосфере. Кроме того, пока не решен вопрос утилизации аккумуляторов. До момента, когда потребуется их массовое списание, еще далеко: срок их службы на машине составляет 10-15 лет, после чего их еще примерно столько же можно использовать стационарно. Однако если не подойти к проблеме комплексно, батареи станут источником серьезного загрязнения почвы.
Наряду с электрокарами в России могут получить льготы и машины на газомоторном топливе. В последний год сжатый природный газ (метан) начали активно продвигать. В коммерческом сегменте предлагаются десятки моделей грузовиков и автобусов, работающих как только на СПГ, так и имеющих битопливную систему (метан или дизель). Из легковушек подобные машины предлагает только АвтоВАЗ — седан «Веста CNG», универсал и фургон «Ларгус CNG».
По затратам на топливо метан экономичнее бензина и солярки почти втрое. Однако ТО на газовые двигатели стоит дороже, а заправок не хватает. Их по всей стране строит Газпром, но пока точек очень мало: меньше 500 на всю Россию, и расположены они неоптимально. То же самое, кстати, и с зарядными станциями для электромобилей. Даже в Москве их остро не хватает, чтобы комфортно эксплуатировать машину на электричестве. Что уж говорить о трассах и других городах.
В Минтрансе кивают на опыт других стран, где переход на электрические и газовые двигатели стимулируют как поощрительными, так и запретительными мерами. Только власти не учитывают уровень благосостояния россиян: при резком введении ограничений многие из них останутся без колес, а то и без заработка. Подумают ли об этом до того, как махнут шашкой запретов?
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Теги:
Бортжурнал , Jaguar , Tesla , Renault Twizy , Renault , Porsche , Газпром , Минтранс РФ , Автоваз
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