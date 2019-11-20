Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
ДТП
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
ДТП
Россиян смогут лишать прав по-новому
Россиян смогут лишать прав по-новому
Автоновости
Представлен самый мощный и быстрый RAV4 в истории
Представлен самый мощный и быстрый RAV4 в истории
Автоновости

Почему дорогое моторное масло — это выброшенные деньги? 

Car.ru 1 час назад
Дорогое моторное масло — деньги на ветер?
Фото: Car.ru
Компания Blackstone Labs, годом основания которой является 1985, на протяжении длительного времени анализирует моторные масла, имеющиеся в продаже на автомобильном рынке, совместно с проведением анализа отработанных жидкостей.
Некоторое время назад данная лаборатория выполнила исследование, основой для которого стала ее собственная база данных. Целью его стало выяснение, имеются ли в моторных маслах производства известных торговых марок примеси в виде металлических частиц, которые могут прямо указывать на изношенность компонентов двигателя. По результатам исследования, водителям стоит хорошо подумать перед тем, как осуществлять приобретение достаточно дорогого моторного масла.
Свою деятельность компания в большей степени осуществляет на территории США, где ей предоставляется большое количество образцов от многих автовладельцев, заинтересованных в результатах данного исследования. Их также интересует, насколько хорошим является поведение дорогих моторных масел, заливаемых ими в двигатель собственных автомобилей. По результатам исследований подобного рода, водители имеют возможность получения информации о том, насколько изношен двигатель их машины, и есть ли смысл в заливке в него масла конкретного производителя.
После того, как требуемые образцы были получены, в лаборатории компании они были вначале проанализированы при помощи спектрометра. Это дает возможность выявить наличие мельчайших частиц алюминия, что свидетельствует об износе поршней или блока двигателя, хрома — изношенные поршневые кольца, железа — изношенные цилиндры мотора, распределительный вал и другие компоненты. Помимо этого, в масле могут быть обнаружены такие примеси, как частицы меди, — при износе втулок, подшипников либо масляных радиаторов, свинца и олова — также при износе подшипников.
По результатам подобных исследований на протяжении многих лет, база данных компании пополнилась тысячами отчетов об их проведении, в которых содержится информация о точной концентрации разного рода частиц в конкретных марках моторного масла, применяемого в определенных разновидностях двигателей.
По их результатам, сотрудники компании приняли решение о сравнении этих данных у различных типов моторных масел. Итогом анализа стало заключение, что приобретение дорогого моторного масла не может нести в себе большой пользы для увеличения срока службы двигателя.
Для проведения одного из исследований, сотрудниками лаборатории был выбран мотор Subaru EJ, объемом 2,5 литра. В имеющейся у компании базе данных в наличии 5 234 отчета о различных видах моторных масел, применяемых для данной силовой установки. Информация, которая находится в них, собрана с масел после пробега в 6200 км, после чего они были слиты владельцами машин и предоставлены для исследования.
По результатам сравнения данных для моторных масел разного качества и стоимости, было выявлено, что в них также имеются частицы металла, что доказывает, что даже самое дорогое масло не останавливает процесс износа двигателя. Разница же, к примеру, скорости, с которой примеси железа образуются в дорогом и более дешевом масле, слишком мала, чтобы принимать ее во внимание.
По итогам проведения лабораторных исследований, различия в степени износа при применении разных марок моторного масла находятся на минимальном уровне, и не играют особой роли в сроке эксплуатации мотора.
Видео дня. Как компенсируют производственный дефект в авто
Car.ru: последние новости
Цены на «красивые номера» могут увеличится до нескольких миллионов рублей Цены на «красивые номера» могут увеличится до нескольких миллионов рублей Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors
Комментарии1 
Теги:
Бортжурнал , Subaru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Россиян смогут лишать прав по-новому
Россиян смогут лишать прав по-новому 91
Представлен самый мощный и быстрый RAV4 в истории
Представлен самый мощный и быстрый RAV4 в истории
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение