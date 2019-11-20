Почему дорогое моторное масло — это выброшенные деньги?

Компания Blackstone Labs, годом основания которой является 1985, на протяжении длительного времени анализирует моторные масла, имеющиеся в продаже на автомобильном рынке, совместно с проведением анализа отработанных жидкостей.

Некоторое время назад данная лаборатория выполнила исследование, основой для которого стала ее собственная база данных. Целью его стало выяснение, имеются ли в моторных маслах производства известных торговых марок примеси в виде металлических частиц, которые могут прямо указывать на изношенность компонентов двигателя. По результатам исследования, водителям стоит хорошо подумать перед тем, как осуществлять приобретение достаточно дорогого моторного масла.

Свою деятельность компания в большей степени осуществляет на территории США, где ей предоставляется большое количество образцов от многих автовладельцев, заинтересованных в результатах данного исследования. Их также интересует, насколько хорошим является поведение дорогих моторных масел, заливаемых ими в двигатель собственных автомобилей. По результатам исследований подобного рода, водители имеют возможность получения информации о том, насколько изношен двигатель их машины, и есть ли смысл в заливке в него масла конкретного производителя.

После того, как требуемые образцы были получены, в лаборатории компании они были вначале проанализированы при помощи спектрометра. Это дает возможность выявить наличие мельчайших частиц алюминия, что свидетельствует об износе поршней или блока двигателя, хрома — изношенные поршневые кольца, железа — изношенные цилиндры мотора, распределительный вал и другие компоненты. Помимо этого, в масле могут быть обнаружены такие примеси, как частицы меди, — при износе втулок, подшипников либо масляных радиаторов, свинца и олова — также при износе подшипников.

По результатам подобных исследований на протяжении многих лет, база данных компании пополнилась тысячами отчетов об их проведении, в которых содержится информация о точной концентрации разного рода частиц в конкретных марках моторного масла, применяемого в определенных разновидностях двигателей.

По их результатам, сотрудники компании приняли решение о сравнении этих данных у различных типов моторных масел. Итогом анализа стало заключение, что приобретение дорогого моторного масла не может нести в себе большой пользы для увеличения срока службы двигателя.

Для проведения одного из исследований, сотрудниками лаборатории был выбран мотор Subaru EJ, объемом 2,5 литра. В имеющейся у компании базе данных в наличии 5 234 отчета о различных видах моторных масел, применяемых для данной силовой установки. Информация, которая находится в них, собрана с масел после пробега в 6200 км, после чего они были слиты владельцами машин и предоставлены для исследования.

По результатам сравнения данных для моторных масел разного качества и стоимости, было выявлено, что в них также имеются частицы металла, что доказывает, что даже самое дорогое масло не останавливает процесс износа двигателя. Разница же, к примеру, скорости, с которой примеси железа образуются в дорогом и более дешевом масле, слишком мала, чтобы принимать ее во внимание.

По итогам проведения лабораторных исследований, различия в степени износа при применении разных марок моторного масла находятся на минимальном уровне, и не играют особой роли в сроке эксплуатации мотора.