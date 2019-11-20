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Объявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX 

Автостат 6 часов назад
Объявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX
Фото: Автостат
Стоимость новинки начинается от 14 млн 200 тыс. рублей. Российская квота на 2020 год составляет 83 автомобиля, и значительная их часть уже зарезервирована клиентами автодилера, сообщает пресс-служба «Авилона». Первые поставки внедорожника в Россию запланированы на лето 2020 года. На старте продаж Aston Martin DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +. Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе — 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV. Автомобиль будет производиться на недавно открытом, новейшем заводе Aston Martin Lagonda в Сэйнт Атане, Уэльс. «Авилон» работает с брендом Aston Martin с 2015 года. Среди моделей, представленных сегодня на российском рынке — новое поколение Vantage, DB11 в версиях V8, кабриолет Volante и мощный AMR. Также клиентам доступны эксклюзивные, штучные модели, такие как Valhalla. Как заявляют в «Авилоне», новый Aston Martin DBX очевидно станет одним из лидеров в сегменте Luxury SUV. «Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», — говорил ранее президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль. Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Aston Martin Lagonda , Aston Martin , Авилон
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