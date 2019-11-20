Пять способов удаления наклеек с автомобиля

Существуют наклейки, которые нужно располагать на окне или корпусе вашего автомобиля. Разрешения на парковку, восклицательный знак, знак для водителей с ограниченными возможностями или даже простой знак «Ребенок в машине». А есть наклейки, которые расположились на стекле Вашего авто вопреки Вашему желанию, скажем так, последствия детского баловства, рекламной информации или же известного многим протестного движения. Рано или поздно наклейки придется убирать, а вот остатки клея сложно удалить.

Представляем Вашему вниманию 5 полезных советов по удалению наклеек и остатков клея с автомобиля:

Средство для мытья окон. Распылите на наклейку какой-нибудь универсальный очиститель для окон или аналогичный раствор для очистки стекла. Затем нужно использовать острое лезвие, чтобы медленно и осторожно снять влажную наклейку с окна. Повторяйте процесс по мере необходимости, пока наклейка и остатки клея не будут полностью удалены.

Спрей WD-40. Лучший друг многих механиков, техников и инженеров, WD-40 в основном используется в качестве смазки, но он также является обезжиривающим средством и влагоотделителем. Сначала удалите большую часть наклейки. Затем просто распылите это чудо-средство на липкую область и дайте ему впитаться. Затем вытрите все это влажной тряпкой. Абракадабра!

Средства для удаления клея. На рынке доступно несколько средств для удаления клея. Среди них ASTROhim АС-356, DoneDeal DD6649, Kangaroo Scotch remover, Liqui Moly 2349. Все это будет работать, однако Liqui Moly имеет широкий ассортимент продукции и лучшие отзывы покупателей. Просто распылите на наклейку, подождите несколько секунд, а затем оторвите. Быстро и просто.

«Алкогольный компресс». Просто нанесите немного спирта или изопропила на тканевую салфетку, хорошо протрите наклейку и оставьте ее сохнуть в течение нескольких минут. Затем наклейка будет легко снята с окна. Используйте острое лезвие бритвы или пластиковую карточку для аккуратного соскабливания без повреждений поверхности.

Лед. Легко охлаждаемую вещь прямо из морозилки можно приложить к остаткам наклейки на несколько минут (Icepack от ушибов или же завернуть лед из формочки в ткань). Это охладит клей, в результате чего он потеряет свою хватку на вашем окне. Затем вы можете просто соскоблить его с помощью острого лезвия или чистой банковской карты.

Лезвие. Безопасно ли использовать лезвие бритвы на окне автомобиля? Простой ответ — да, если вы используете его правильно. Убедитесь, что лезвие чистое, а затем используйте его под углом. Используя этот метод, с «прямыми руками» и терпеливостью, вы не оставите на стекле ни царапин, ни следов наклейки.

Однако не допускайте манипуляции с лезвием на любой другой части автомобиля, так как это может повредить краску и кузов. Если вы сомневаетесь, то лучше не использовать эти методы.

При использовании всех этих методов мы настоятельно рекомендуем вам надеть подходящую одежду, защитные перчатки и проводить очистительные процедуры в хорошо проветриваемом помещении.