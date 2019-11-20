Налог на шины заставит водителей раскошелиться

Автомобильные эксперты прогнозируют рост цен на новые покрышки для колёс.

Министерство природы Российской Федерации готовится представить новый законопроект на рассмотрение в Госдуму , в котором содержатся новые требования к производителям покрышек. Таким образом, каждая организация будет обязана самостоятельно собирать и уничтожать использованную продукцию.

Данный законопроект стал не очень приятной новостью для рядовых автомобилистов, которые будут вынуждены тратить дополнительные суммы на смену шин. Сейчас множество производителей повысили стоимость покрышек на 20% из-за увеличения налоговой добавочной стоимости. В будущем данная цифра может увеличиться до 30-45% из-за повышения стоимости утилизационных работ.

Вскоре на российском рынке практически все производители будут выпускать продукцию по новым ценам.

По мнению экспертов, более 9% российских автомобилистов из-за увеличения цены будут ездить на старой резине до тех пор, пока она совсем не сотрётся, что неизбежно приведёт к множественным авариям.

Стоит отметить, что крупнейшие мировые производители покрышек самостоятельно решают вопрос с утилизацией продукции, однако российские компании сами не справляются. По этой причине государство решило взять рычаги управления процессом в свои руки.