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Путин планирует участие в церемонии открытия трассы Москва — Петербург 

ТАСС + ещё 8 48 минут назад
Путин лично откроет трассу Москва — Петербург
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, скорее всего, примет участие в церемонии открытия трассы Москва — Санкт-Петербург.
"Да, президент планирует принять участие в церемонии", — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Источник, близкий к Министерству транспорта РФ, сообщил ТАСС, что открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург состоится на следующей неделе. Ранее завершилось строительство последнего этапа М11 — участка между 646-м и 684-м км в Тосненском районе Ленинградской области и Санкт— Петербурге. Сейчас ведется подготовка к запуску движения, поясняли в госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса.
Скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году.
В "Автодоре" отмечали, что стоимость проезда по всей М11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт — Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов.
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Комментарии1 
Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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