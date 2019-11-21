Россияне подрались в очереди за справкой для водителей

В наркодиспансере Набережных Челнов подрались люди, пришедшие за справками для водительских прав. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с 700 рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. Автомобилисты выстроились в очереди, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.

В Татарстане 20 ноября люди занимали места в очередях ранним утром, стоя в мороз на улице.

«КП» опубликовала запись из диспансера, на которой видно, как в заполненном холле больницы кричат люди, а затем несколько мужчин начинают драться. По данным газеты, очереди в диспансере достигали сотни человек.