Россияне подрались в очереди за справкой для водителей 

В наркодиспансере Набережных Челнов подрались люди, пришедшие за справками для водительских прав. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с 700 рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. Автомобилисты выстроились в очереди, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.
В Татарстане 20 ноября люди занимали места в очередях ранним утром, стоя в мороз на улице.
«КП» опубликовала запись из диспансера, на которой видно, как в заполненном холле больницы кричат люди, а затем несколько мужчин начинают драться. По данным газеты, очереди в диспансере достигали сотни человек.
Позже в Минздраве Татарстана заявили, что стоимость медкомиссий вырастет не раньше января 2020 года. Чиновники подчеркнули, что новые обследования понадобились, чтобы не пустить за руль людей, употребляющих наркотики и страдающих от алкоголизма.