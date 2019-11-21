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Россияне подрались в очереди за справкой для водителей 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Россияне подрались в очереди за справкой для водителей
Фото: РИА Новости
В наркодиспансере Набережных Челнов подрались люди, пришедшие за справками для водительских прав. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с 700 рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. Автомобилисты выстроились в очереди, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.
В Татарстане 20 ноября люди занимали места в очередях ранним утром, стоя в мороз на улице.
«КП» опубликовала запись из диспансера, на которой видно, как в заполненном холле больницы кричат люди, а затем несколько мужчин начинают драться. По данным газеты, очереди в диспансере достигали сотни человек.
Позже в Минздраве Татарстана заявили, что стоимость медкомиссий вырастет не раньше января 2020 года. Чиновники подчеркнули, что новые обследования понадобились, чтобы не пустить за руль людей, употребляющих наркотики и страдающих от алкоголизма.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Бортжурнал , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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