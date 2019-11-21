Обновленная Lada 4x4 «приоткрыла личико»

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами. Запуск массового производства новинки запланирован на конец ноября.

Модель Lada 4x4, ранее продававшаяся под названием «Нива», производится с 1977 года. Внедорожник комплектуется бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

RCI News

В ходе обновления модель получила салонный фильтр, новую «печку», подлокотники и новую обивку дверей, адаптированную под установку динамиков. Кроме того, появилась новая центральная консоль с глянцевой поверхностью, иная приборная панель, другое рулевое колесо, немного модернизированные кресла и задний диван с тремя подголовниками.

Ранее стало известно, что запуск полноценного производства обновленной Lada 4x4 запланирован на 27 ноября, а пока внедорожники собирают в тестовом режиме. Ежедневно с конвейера тольяттинского завода сходят по шесть экземпляров.